« Retrouvé à temps pour pouvoir être soigné » : un chaton de 3 mois découvert dans un cabas par un jardinier

Un sac cabas posé au bord d'un terrain de basket, là où rien ne justifiait sa présence, a attiré l'attention d'un jardinier en plein travail. Ce qu'il y a trouvé a changé le sort d'un chaton de 3 mois…

Il suffit parfois d'un regard plus attentif que les autres pour qu'une vie bascule du bon côté... L'employé était occupé à ses tâches lorsqu'un cabas, posé non loin du terrain de basket, a accroché son attention, comme le raconte The Dodo. L'objet jurait tellement avec les lieux qu'il a lâché son ouvrage pour aller y regarder de plus près. Quelques secondes lui ont suffi pour comprendre : un chaton de 3 mois était installé sur une couverture, avec à peine de quoi manger.

Avant d'agir, le jardinier a fait le tour des environs, sans apercevoir qui que ce soit qui semblât chercher le petit animal. Il n'a pas hésité davantage et a décidé de l'emmener chez lui.

© RSPCA

Couvert de puces, mais bien éveillé

Le petit rescapé avait besoin de soins : envahi par les puces, il a été confié à un vétérinaire. Selon Sophie Daniels, inspectrice de la RSPCA, le chaton a été « retrouvé à temps pour pouvoir être soigné de ces maux mineurs ». Bien éveillé, le petit moustachu affichait par ailleurs un poids correct au regard de ce qu'il avait vécu.

© RSPCA

Aucun propriétaire à l'horizon

Restait à savoir d'où venait cette boule de poils. Sans micropuce, impossible de remonter jusqu'à un éventuel propriétaire, et les conditions de sa découverte font clairement penser à un abandon.

Désormais pris en charge par la RSPCA, le petit rescapé a pu compter sur un sauveteur attentif, puis sur les bonnes personnes pour prendre le relais. Des histoires comme la sienne, hélas, ne sont pas rares. C'est pourquoi la RSPCA a souhaité lancer un appel :

« Nous exhortons toute personne qui a du mal à prendre soin de ses animaux de compagnie à demander de l’aide avant d’envisager de les abandonner comme ça », a ainsi insisté Sophie Daniels.

© RSPCA

Grâce à la gentillesse d’un employé municipal, ce petit chaton a heureusement pu être sauvé et peut désormais espérer trouver un foyer aimant où grandir sereinement.

L'info Woopets - Vous avez du mal à prendre soin de votre animal : que faire ?

Si vous traversez une période difficile, sachez que des solutions existent. Voici quelques pistes pour trouver de l'aide :

Demandez de l'aide à vos proches : famille et amis peuvent parfois vous apporter un soutien précieux ;

Contactez une association : les refuges peuvent vous conseiller et vous orienter vers des solutions adaptées ;

Parlez-en à votre vétérinaire : il pourra vous guider, notamment si vos difficultés sont financières ;

Envisagez une famille d'accueil temporaire : votre compagnon pourra être pris en charge le temps que votre situation s'améliore ;

Organisez une adoption responsable : si vous ne pouvez vraiment plus le garder, faites appel à une association pour lui trouver un nouveau foyer.

L'important est de ne pas rester seul : demander de l'aide est toujours préférable à abandonner son animal.