Les équipes de pompiers du Miami-Dade Fire Rescue, en Floride (Etats-Unis) pensaient venir en aide à des canetons bloqués dans une poubelle. Sur place, pas le moindre jeune canard : les soldats du feu ont découvert un chien au poil noir occupait les sacs d'ordures, la langue pendante, exposé à une chaleur écrasante.

Tout est parti d'un simple appel reçu par le Miami-Dade Fire Rescue, le service de secours de Miami-Dade, par une chaude journée d'août 2026 : d'après le témoignage en question, des canetons auraient été piégés dans un conteneur à déchets, et des secouristes ont pris la route pour les en sortir. L'histoire, rapportée par The Dodo, ne s'est pourtant pas déroulée comme prévu. À la place des petits palmipèdes annoncés, c'est un canidé qui occupait la benne, installé au-dessus des sacs, le souffle court sous le soleil.

© @miamidadefirerescue / Instagram

Plutôt que de repartir, les pompiers se sont approchés et le contact s'est établi sans difficulté. Un coup d'œil attentif n'a révélé aucune blessure. Le chien n'était pas identifié, si bien que nul ne sait depuis combien de temps il se trouvait là ni d'où il venait.

Jack, nouvelle recrue de la caserne

Les secouristes ont emmené leur découverte jusqu'à la caserne, où une nouvelle vie a commencé pour lui. « Là-bas, les pompiers lui ont donné à manger, un bain et un endroit sûr où dormir », a expliqué le Miami-Dade Fire Rescue sur les réseaux sociaux, dans des propos traduits. L'équipe lui a également choisi un prénom : il répond désormais au nom de Jack.

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Une fois installé, Jack a trouvé ses marques auprès de l'équipe sans le moindre délai, d'après le récit.

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La caserne n'était toutefois qu'une étape. « L’un des pompiers l’a recueilli chez lui et l’héberge en attendant qu’il trouve un foyer permanent », précise le Miami-Dade Fire Rescue. Ce pompier l'accueille donc chez lui le temps que la bonne famille se présente.

Pour les secouristes de Miami-Dade, cette sortie a finalement offert une seconde chance à ce chien noir. Le service d'incendie et de secours espère maintenant que le prochain chapitre de Jack s'écrira rapidement dans une maison qu'il ne quittera plus.