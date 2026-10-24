Ce chien gratte la vitre de son box sans être adopté, puis un bénévole raconte son histoire en vidéo

Arrivé dans un refuge à l'âge de 1 an, Charlie y est devenu le pensionnaire présent depuis le plus longtemps, sans que ceux qui s'occupaient de lui comprennent pourquoi, rapportait DogTime . Une femme prénommée Christine a finalement fait la route depuis l'Ohio (Etats-Unis) pour l'emmener chez elle.

Charlie n'était âgé que d'un an à son arrivée, et personne ne souhaitait voir ce chien rester aussi longtemps entre ces murs. Ceux qui veillaient sur lui au quotidien le décrivaient pourtant comme un compagnon très affectueux, et ils avouaient ne pas s'expliquer un séjour d'une telle durée. Le quadrupède avait tout pour plaire, mais il ne semblait pas intéresser les visiteurs et éventuels adoptants.

Gratter la vitre ne suffisait pas

Dans son box, le jeune chien se postait souvent près de la fenêtre. Lorsqu'une personne s'approchait, il se mettait à gratter la vitre.

Semaine après semaine et après les vaines tentatives d'attirer l'attention, cette attente au refuge n'a débouché sur aucune adoption.

Une courte vidéo, puis une longue route vers une nouvelle vie

Le tournant est venu d'un bénévole du refuge, qui a eu la bonne idée de mettre en ligne une courte vidéo retraçant le parcours de Charlie. Les images ainsi publiées ont suscité une large émotion parmi les internautes.

Parmi ces derniers, une femme prénommée Christine a, quant à elle, parcouru une longue distance depuis l'Etat de l'Ohio pour se rendre au refuge afin de rencontrer et adopter le chien.

Des nouvelles réjouissantes de Charlie

Une vidéo le montre accueillant sa nouvelle famille en remuant la queue avec entrain. Avant de quitter les lieux pour de bon, Charlie a encore pris le temps de s'amuser avec ses jouets préférés et avec ses compagnons du refuge.

La structure d'accueil a par la suite indiqué avoir reçu un message de la nouvelle propriétaire de Charlie, lui donnant des nouvelles réjouissantes de son compagnon à 4 pattes. Elle confirmait qu'il se portait bien et qu'il était heureux dans son nouveau foyer. Après 90 jours d'attente, le chien a ainsi trouvé la maison et l'environnement qu'il méritait et que tout le monde espérait pour lui.

Une vidéo partagée sur le compte Instagram sharing.lov revient sur l'adoption de Charlie. La voici :