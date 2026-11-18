En Californie, 3 adolescents ont découvert dans la rue un chaton âgé de quelques jours à peine, le pelage couvert de fourmis rouges. Leur histoire, relayée par Love Meow , est celle d'une longue tournée : malgré les refus essuyés à Merced (Californie) et dans la ville voisine, ils ont continué à frapper aux portes pour lui trouver de l'aide.

Lorsqu'ils l'ont aperçu seul dans la rue, Jinx avait le poil gris et les yeux à peine entrouverts. Âgé de quelques jours seulement, il était si petit qu'une main suffisait à le contenir tout entier.

Avant de se mettre en route, les 3 jeunes gens lui ont donné un peu à manger, puis l'ont couché dans une boîte, au creux d'une couverture douce. Ils ont alors cherché quelqu'un qui puisse le recueillir, à Merced comme dans la commune voisine d'Atwater. Partout, la réponse a été non.

© Merced SPCA

Ils n'ont pas renoncé pour autant. La boîte dans les bras, ils ont parcouru les rues d'un quartier à l'autre et frappé chez les habitants, les uns après les autres, dans l'espoir que l'un d'eux accepte de les aider.

La bonne porte, au bon moment

Le hasard a fini par les mener devant la maison de Cynthia Kelly, qui dirige Merced SPCA, une association entièrement animée par des bénévoles, qui s'appuie sur des familles d'accueil et ne pratique pas l'euthanasie. Au même instant, Lyric Adam, la secrétaire de la structure d'accueil, se garait dans l'allée, où elle venait récupérer de la nourriture et des vaccins.

« Je ne suis même pas sûre qu'ils aient eu le temps de frapper avant que j'arrive », a raconté Lyric. Or c'est justement elle qui accueille à son domicile les chatons nouveau-nés de l'association, ceux qu'il faut nourrir au biberon. Descendue de voiture, elle a écouté le récit des adolescents et a emmené Jinx sur-le-champ.

© Merced SPCA

Une tétine spéciale et une peluche

La bénévole a débarrassé le petit félin de ses fourmis, l'a réchauffé et l'a examiné, avant d'entamer les soins qu'un chaton de cet âge réclame de jour comme de nuit. Très maigre, Jinx commençait tout juste à ouvrir les yeux, qui laissaient deviner un reflet bleu, tandis que ses oreilles étaient encore fermées.

Pour les repas, Lyric a eu recours à une tétine Miracle Nipple, conçue pour les plus petits gabarits, et le rescapé a tété avec appétit à chaque fois. Une petite peluche a par ailleurs été glissée contre lui. Jour après jour, ses yeux se sont ouverts davantage, puis il s'est mis à pousser de petits miaulements.

© Merced SPCA

Une amie pour Jinx

Le jeune chat n'est pas resté longtemps le seul pensionnaire de la maison. Peu après son arrivée, Merced SPCA a recueilli Vi, une petite chatte trouvée abandonnée dehors, sous un arbre. Après un bref passage par le bureau de l'association, elle a rejoint la même famille d'accueil.

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Depuis, Jinx observe tout ce qu'elle fait et lui emboîte le pas partout où elle va. Vi, de son côté, doit encore prendre du poids : elle suit un régime spécial et un traitement, avec son compagnon gris à ses côtés.