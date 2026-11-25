Une chienne qui errait, le museau prisonnier d'un piège métallique, a été secourue au terme de longues recherches dans les secteurs de Howell et de Fowlerville, dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis). Le bureau du shérif du comté de Livingston a confirmé sa prise en charge, après une première tentative de capture restée vaine. Son histoire est relayée par WHMI .

D'après les informations rapportées, l'animal vagabondait depuis près d'un mois avec le museau pris dans un piège métallique, autour de Howell et de Fowlerville. Il fallait donc le retrouver au plus vite.

Une forte mobilisation

Pour tenter de le localiser, des habitants du secteur et des bénévoles prêtaient main-forte depuis quelques jours aux associations de sauvetage animalier, aux côtés des services chargés de la sécurité publique et des autorités locales.

Le lundi 23 novembre, la chienne a enfin été repérée, comme l'annonçait WHMI dans un précédent article, mais cela n'a pas suffi à la mettre à l'abri : décrite comme extrêmement effrayée, elle prenait la fuite dès que quelqu'un tentait de s'avancer vers elle, si bien que les tentatives pour la capturer et l'endormir sans le mettre en danger ont échoué.

Fiona secourue...

Le mardi 24 novembre, la chienne a finalement pu être secourue. Toutefois, les circonstances de sa capture, rapportées par le Detroit Animal Welfare Group (DAWG), sont quelque peu particulières. Dans une publication diffusée sur Facebook, l'association explique que, après de nouvelles tentatives infructueuses des policiers et du service de contrôle animalier pour l'endormir à l'aide d'un fusil hypodermique, plusieurs hommes ont décidé de prendre eux-mêmes l'initiative. Ils ont suivi l'animal à pied et sont parvenus à le rattraper.

Baptisée Fiona par les membres de l'association, en référence à l'hippopotame du zoo de Cincinnati, la chienne était alors dans un état très préoccupant. Les personnes qui l'avaient récupérée estimaient même qu'elle risquait de ne pas survivre. Le DAWG a immédiatement proposé de la prendre en charge et de la conduire auprès de son vétérinaire, habitué aux interventions chirurgicales reconstructrices.

La situation a toutefois pris une autre tournure lorsque les autorités ont demandé à l'homme qui transportait la chienne de se rendre au commissariat de Fowlerville, évoquant la possibilité d'une enquête pour cruauté envers un animal.

... Mais son état de santé inquiète

Fiona a finalement été confiée au service de contrôle animalier du comté de Livingston, qui l'a transportée vers l'Université d'État du Michigan (MSU), afin qu'elle puisse y recevoir des soins.

Dans son message, le DAWG a fait part de son inquiétude quant à l'état de santé de l'animal, tout en exprimant l'espoir qu'il puisse être soigné et que l'euthanasie ne soit pas envisagée. L'association a également tenu à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour retrouver la chienne et permettre son sauvetage.

L'espoir reste permis

De son côté, le bureau du shérif du comté de Livingston a confirmé à WHMI que l'animal avait bien été récupéré et pris en charge conjointement avec le service de contrôle animalier. La radio locale précisait toutefois que davantage d'informations sur son état de santé n'avaient pas encore été communiquées.

Après près d'un mois d'errance avec un piège métallique coincé sur le museau, Fiona est donc enfin entre les mains de professionnels. Reste désormais à espérer qu'elle se remette de cette terrible épreuve.