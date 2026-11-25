Il aura fallu un peu d’ingéniosité de la part d'une équipe de pompiers californiens et une tranche de jambon pour venir à bout de cette délicate opération de sauvetage ! Grâce à cette astuce gourmande, les 2 intervenants sont parvenus à convaincre le petit félin à la robe rousse de quitter sa cachette particulièrement dangereuse, sans le blesser. Une fois libéré, le chaton a pu retrouver son propriétaire sain et sauf, mettant ainsi un heureux point final à une mésaventure qui aurait pu bien mal se terminer.

Un chaton au pelage tigré roux s'était retrouvé coincé sous un véhicule de type SUV dans le comté de Tulare, dans le centre de l'Etat de Californie (Etats-Unis), et 2 pompiers du service local d'incendie et de secours ont été appelés pour le libérer, rapportait YourCentralValley.com | CBS47 and KSEE24.

La scène s'est déroulée dans un quartier d'Earlimart, où les 2 soldats du feu avaient été dépêchés ; le Tulare County Fire Department a publié, le mercredi 11 novembre 2026, des photos de cette intervention récente.

Le véhicule déplacé pour faciliter l'accès sous la carosserie

Arrivés sur les lieux, les pompiers du Tulare County Fire Department ont découvert le jeune animal bloqué sous le véhicule. Pour venir en aide au chaton, ils ont commencé par déplacer le SUV, qu'ils ont fait monter sur un trottoir voisin.

Le petit chat restait à attraper, et cette manœuvre offrait aux pompiers davantage de place pour passer sous la carrosserie.

© Tulare County Fire Department / Facebook

Un morceau de jambon pour l'attirer hors de sa cachette

Encore fallait-il le faire sortir. Pour ce faire, les sauveteurs ont eu une idée brillante ; ils ont, en effet, eu recours à un morceau de jambon comme appât, misant sur la faim du minet. Grâce à ce stratagème, le félin alléché par l'odeur de la friandise a pu être attiré hors du dessous de la voiture, puis mis en sécurité.

© Tulare County Fire Department / Facebook

Le rescapé a depuis retrouvé son propriétaire, sain et sauf.

Cette petite boule de poils peut désormais reprendre tranquillement le cours de sa vie, loin des péripéties mécaniques. Une belle preuve que, parfois, un peu de patience et une gourmandise bien choisie suffisent à faire toute la différence.