Un chiot équipé d’un micro au collier grogne doucement, puis bâille avec un petit couinement (vidéo)

Le temps d’une vidéo, ce chiot Labrador noir nous fait le bonheur d’émettre des sons craquants perçus grâce à un petit micro installé sur son collier. Quiconque voit la vidéo peine à refreiner son envie de la regarder en boucle, et de fondre en écoutant ces tout petits bruits si caractéristiques des chiots.

C’est une éleveuse de Labradors qui a eu l’idée d’équiper ce chiot d’un micro, raconte PetHelpful. Cette idée a rencontré un grand succès sur Instagram, où la vidéo de l’expérience a été publiée.

Le réveil des cordes vocales

Ce chiot de quelques semaines semble découvrir sa voix au moment même où il est dans les bras d’une personne de son élevage. Il grogne doucement, jargonne, et finit par bailler avec un couinement adorable.

À cet âge, le petit chien ne contrôle pas encore ses cordes vocales, ce qui l’amène à produire de nombreux petits bruits, rendus perceptibles grâce au micro qu’il porte.

@thehappiestlabrador / Instagram

Un effet apaisant et réconfortant

Les vertus de l’ASMR ont été mises en avant, et l’enregistrement de ce petit chien a bien cet effet apaisant sur nous. En effet, ces bruits de respiration, de soupirs, de déglutition ont un impact sur notre système nerveux et entraînent un ralentissement de notre rythme cardiaque.

Par ailleurs, ces bruits émis à cette fréquente acoustique particulièrement basse peut abaisser notre taux de cortisol, l’hormone du stress.

Écouter ce petit chien a donc des vertus presque thérapeutiques. Associés à la vue, ces sons amènent une dose nécessaire de douceur dans notre quotidien.

« Une idée géniale »

Pleine de tendresse, cette vidéo a donné aux internautes l’envie d’en faire de même. Vue plus de 16 millions de fois, elle produit l’effet escompté. Un internaute s’exprime en disant : « Oh mon Dieu ! Maintenant je veux mettre un micro sur mon Yorkie de 12 ans. Ce ne serait que du ronflement, et lui qui renverse sa gamelle en aboyant de colère pour qu’on le nourrisse ».

Comment reconnaître les petits bruits émis par un chiot ?

Les chiots ont un langage bien particulier avec ses variations et ses significations. Voici un petit lexique :