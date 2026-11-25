Dans l'Illinois (États-Unis), un chat prénommé Kiteon a été filmé en train d'ouvrir un rideau avec les dents. Sa maîtresse, Sierra Bytnar, dont la vidéo a été relayée par Laughing Squid , pense qu'il ne se donne pas cette peine pour elle, mais pour Turtle Jr, son amie tortue.

Turtle Jr., c'est la tortue que Sierra Bytnar, habitante de l'Illinois, présente comme la sœur de son chat Kiteon. Dans la vidéo qu'elle a partagée, c'est pourtant un rideau qui tient le premier rôle, et le matou s'en est occupé à sa manière : avec les dents.

La séquence a commencé sur le dessus du terrarium de Turtle Jr., où le chat avait pris place. De là, il a gagné d'un saut son arbre à chat, installé de l'autre côté de la fenêtre, puis il a ouvert le rideau avec les dents.

© @sierrameowmeow / Instagram

Une scène enfin filmée

Interrogée par Storyful, Sierra a confié qu'à ses yeux, son chat semble aider presque chaque jour la tortue à recevoir un peu plus de soleil. Encore fallait-il pouvoir le montrer : c'était la première fois qu'elle parvenait à filmer la scène !

À l'ombre pour lui, au soleil pour elle

Le chat chercherait-il simplement à se dorer au soleil ? Sur TikTok, Sierra a écarté cette idée en décrivant ce qui se passe lorsque les rideaux sont déjà ouverts et que l'arbre à chat baigne dans la lumière. Même dans ce cas, Kiteon attrape le tissu et le ramène vers le milieu.

© @sierrameowmeow / Instagram

Résultat : la lumière a continué d'arriver jusqu'à sa copine à carapace, alors que l'arbre à chat, lui, a perdu son soleil. Sierra en a conclu que Kiteon ne cherchait visiblement pas à en profiter lui-même.

De quoi laisser penser que ce drôle de chat aurait surtout à cœur le confort de sa petite colocataire. Une attention qui ressemble fort à une jolie preuve de complicité entre les 2 animaux !

© @sierrameowmeow / Instagram

L'info Woopets - Chat et tortue sous le même toit : quelles précautions prendre ?

Faire cohabiter un chat et une tortue est tout à fait possible, mais cette rencontre entre 2 espèces aux besoins très différents nécessite quelques précautions. Pour que chacun trouve sa place sans danger, plusieurs règles sont à respecter :

Respecter les besoins de chaque espèce : le chat et la tortue ont des modes de vie différents. Chacun doit disposer d'un environnement adapté à ses habitudes et à ses besoins ;

Ne pas sous-estimer l'instinct du chat : même habitué à vivre avec d'autres animaux, il reste un prédateur. Un mouvement brusque de la tortue peut notamment éveiller sa curiosité ou son instinct de chasse ;

Sécuriser l'espace de la tortue : elle doit pouvoir évoluer dans un enclos adapté, inaccessible aux coups de patte, aux morsures et aux éventuelles tentatives de jeu du chat ;

Surveiller leurs interactions : les rencontres doivent toujours se dérouler sous la surveillance d'un adulte. Même un chat particulièrement doux peut avoir une réaction imprévisible ;

Ne jamais forcer le contact : chaque animal doit pouvoir s'éloigner et se mettre à l'abri lorsqu'il le souhaite. La cohabitation doit se faire progressivement, sans contrainte.

Même si les images de chats et de tortues complices comme celles de Kiteon et Turtle Jr. sont attendrissantes, leur sécurité doit toujours passer avant la recherche d'une jolie amitié.