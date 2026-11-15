Une Corgi file sur la pelouse, 4 personnes se lancent à sa poursuite à la mi-temps d'un match de football américain

Le dimanche 8 novembre, les Carolina Panthers se sont inclinés 26-21 chez eux face aux Denver Broncos, mais ce n'est pas le score qui occupe les amateurs de football américain. Le moment fort de la journée revient à une Corgi prénommée Quinn, dont la cavalcade sur la pelouse à la mi-temps, sous le nez de 4 personnes lancées à ses trousses, a fait le tour des réseaux, raconte HITC .

Les chiens à pattes courtes présents ce jour-là appartiennent au Charlotte Corgi Club. Pour cette course baptisée Carolina Cup 2026, Quinn avait été retenue aux côtés de Winnie, Sausage, Daisy, Colorado et Ollie, et c'est ce dernier qui a été sacré vainqueur.

La chienne a donné du fil à retordre à ses poursuivants

La victoire d'Ollie aurait pu clore l'épisode. Une fois la ligne franchie, Quinn a pourtant quitté ses congénères pour courir sur la pelouse du stade Bank of America à Charlotte (Caroline du Nord), où elle a tenu ses poursuivants en échec avant d'être finalement rattrapée.

La séquence a rapidement dépassé les murs du stade, puisque des millions d'internautes ont déjà réagi aux images. Dans la foulée, les mèmes ont attribué à la fuyarde le nom de Lennox, largement repris après la diffusion d'un visuel signé Barstool Sports.

Voici la vidéo, partagée sur X :

« Go Quinn Go ! »

Le Charlotte Corgi Club a réagi sur sa page Facebook à ce moment désormais célèbre, confirmant au passage que sa coureuse se nomme bien Quinn. « Allez Quinn, allez ! Nous avons passé un moment formidable au match des Carolina Panthers aujourd'hui et nous adorons toujours participer à la mi-temps ! », a écrit le club.

Sur le terrain, l'après-midi a surtout souri aux Broncos : avec 7 victoires pour 2 défaites, ils ont désormais le profil d'une équipe capable de viser le Super Bowl, eux qui avaient pourtant mal démarré la saison. Les Panthers, eux, reculent à 3 succès pour 5 revers, mais entre une rencontre indécise et le numéro inattendu de la Welsh Corgi Pembroke, leurs supporters n'ont pas eu le temps de s'ennuyer.