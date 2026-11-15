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Une Corgi file sur la pelouse, 4 personnes se lancent à sa poursuite à la mi-temps d'un match de football américain


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Le dimanche 8 novembre, les Carolina Panthers se sont inclinés 26-21 chez eux face aux Denver Broncos, mais ce n'est pas le score qui occupe les amateurs de football américain. Le moment fort de la journée revient à une Corgi prénommée Quinn, dont la cavalcade sur la pelouse à la mi-temps, sous le nez de 4 personnes lancées à ses trousses, a fait le tour des réseaux, raconte HITC.

Illustration : "Une Corgi file sur la pelouse, 4 personnes se lancent à sa poursuite à la mi-temps d'un match de football américain"
© Kasey Funderburg / X

Les chiens à pattes courtes présents ce jour-là appartiennent au Charlotte Corgi Club. Pour cette course baptisée Carolina Cup 2026, Quinn avait été retenue aux côtés de Winnie, Sausage, Daisy, Colorado et Ollie, et c'est ce dernier qui a été sacré vainqueur.

La chienne a donné du fil à retordre à ses poursuivants

La victoire d'Ollie aurait pu clore l'épisode. Une fois la ligne franchie, Quinn a pourtant quitté ses congénères pour courir sur la pelouse du stade Bank of America à Charlotte (Caroline du Nord), où elle a tenu ses poursuivants en échec avant d'être finalement rattrapée.

La séquence a rapidement dépassé les murs du stade, puisque des millions d'internautes ont déjà réagi aux images. Dans la foulée, les mèmes ont attribué à la fuyarde le nom de Lennox, largement repris après la diffusion d'un visuel signé Barstool Sports.

Voici la vidéo, partagée sur X : 

« Go Quinn Go ! »

Le Charlotte Corgi Club a réagi sur sa page Facebook à ce moment désormais célèbre, confirmant au passage que sa coureuse se nomme bien Quinn. « Allez Quinn, allez ! Nous avons passé un moment formidable au match des Carolina Panthers aujourd'hui et nous adorons toujours participer à la mi-temps ! », a écrit le club.

Quinn la Corgi semant ses poursuivants sur le terrain de football américain
© Kasey Funderburg / X

Sur le terrain, l'après-midi a surtout souri aux Broncos : avec 7 victoires pour 2 défaites, ils ont désormais le profil d'une équipe capable de viser le Super Bowl, eux qui avaient pourtant mal démarré la saison. Les Panthers, eux, reculent à 3 succès pour 5 revers, mais entre une rencontre indécise et le numéro inattendu de la Welsh Corgi Pembroke, leurs supporters n'ont pas eu le temps de s'ennuyer.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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