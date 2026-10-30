Le chariot rose d’une chienne handicapée est volé, puis son refuge reçoit une proposition (vidéo)

Baby ne se déplace pas sans son chariot rose, conçu pour compenser une maladie neurologique rare. Le 19 août 2026, pourtant, quelqu'un l'a dérobé sur le porche de sa famille d'accueil, à Saint Cloud, en Floride (États-Unis). Le refuge The Pittie Party of Central Florida, qui veille sur elle depuis 2017, a porté plainte… avant qu'une proposition inattendue ne change la donne.

C'est sur sa page Facebook que l'association a retracé le parcours de sa protégée. Atteinte d'une une maladie héréditaire qui dérègle progressivement son équilibre et ses mouvements, Baby compte chaque jour sur son fauteuil roulant pour aller dehors, faire ses besoins et se déplacer en toute sécurité.

Lorsqu'elle a rejoint The Pittie Party of Central Florida, en 2017, Baby inclinait légèrement la tête. D'autres signes sont apparus au fil du temps : la chienne s'est mise à tourner en rond, à trébucher, puis à perdre l'équilibre de plus en plus souvent.

Vétérinaires et spécialistes se sont succédé auprès d'elle, multipliant les examens, dont une IRM et une ponction lombaire (un prélèvement de liquide dans la colonne vertébrale), sans jamais obtenir d'explication. Comme son état continuait de se dégrader, l'euthanasie a même été recommandée. Le refuge a refusé de s'y résoudre et a poursuivi ses recherches.

La réponse est finalement venue de la Dre Nadine Wright, du Saint Francis Animal Hospital de Saint Cloud, qui a proposé un examen auquel aucun de ses confrères n'avait songé : un test ADN Embark. Il a suffi de passer un écouvillon dans la bouche de la chienne pour détecter les marqueurs génétiques liés à la céroïde-lipofuscinose neuronale 4A (NCL4A) et donner enfin une explication à ses troubles.

© The Pittie Party of Central Florida

Un joli chariot rose pour lui faciliter la vie... mais qui a été volé

En 2023, Baby a reçu son chariot rose. Et pas n'importe lequel ! Ses difficultés d'équilibre exigent un modèle précis, capable de la soutenir correctement et de la garder stable. Grâce à lui, la boule de poils a retrouvé une grande part de sa mobilité et de son indépendance.

Trop volumineux pour trouver sa place dans la maison, le fauteuil passait ses heures de repos sur le porche, où les autres chiens du foyer ne risquaient pas de l'abîmer. Qui aurait pensé que quelqu'un puisse convoiter un fauteuil roulant pour chien ?

Le 19 août 2026, pourtant, l'équipement a disparu. Aucune caméra ne couvrait les environs, si bien que le vol n'a laissé aucune image. Le refuge a déposé plainte, lancé un appel à témoins et sollicité sa communauté afin de réunir la somme nécessaire à un remplacement.

La générosité d'une association

L'histoire de Baby est parvenue jusqu'à Ruck9, une organisation qui fournit du matériel de mobilité aux animaux en situation de handicap. Touchée, son équipe a contacté le refuge pour lui proposer d'offrir à la chienne un chariot flambant neuf. Et rose, comme le précédent !

C'est cette annonce que The Pittie Party of Central Florida a partagée à la fin du mois d'août. Une semaine après le vol, Baby s'est ainsi vu offrir de quoi retrouver son autonomie. L'association a promis de donner des nouvelles de sa protégée après la réception du fauteuil. Une belle issue pour une histoire qui avait si mal commencé !