En mémoire de leur chienne Schnauzer, ils ont réuni environ 1 150 € de nourriture pour d’autres animaux

À Burlington, dans l'Etat de l'Iowa (Etats-Unis), Marty Janik et sa femme Krista ont perdu Bella, leur chienne de race Schnauzer âgée de 16 ans. Les 2 maîtres ont fait de ce deuil l'opportunité de mettre en place une collecte de nourriture pour animaux, qu'ils reconduisent le samedi 17 octobre 2026 dans leur ville.

Pour la 2e année, ce couple de Burlington, dans l'Iowa, fait de la disparition, à l'âge de 16 ans, d'un membre très aimé de la famille une occasion d'aider des animaux dans le besoin. Marty et Krista Janik avaient vécu la perte de Bella, leur chienne Schnauzer séniore, avant de se lancer dans cette initiative, rapportait WQAD le 15 octobre 2026, 2 jours avant le nouveau rendez-vous.

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La première collecte remonte à l'an dernier. Après la perte de leur chienne, Marty et Krista Janik avaient mis sur pied une collecte de nourriture pour animaux de compagnie destinée à d'autres bêtes, transformant ainsi leur chagrin en action solidaire concrète.

Au terme de cette première édition, l'équivalent de près de 1 300 dollars (1 150 euros environ) de nourriture pour animaux avait été réuni, de quoi venir en aide à d'autres compagnons à 4 pattes.

Rendez-vous samedi 17 octobre au Fareway

Forts de cette réussite et encouragés par une formidable vague de soutien de la part des membres la communauté locale, les Janik ont décidé de renouveler l'opération cette année. La collecte doit se tenir le samedi 17 octobre 2026, de 9 h à 13 h, au supermarché Fareway de Burlington.

L'intégralité des dons recueillis sera ensuite distribuée par l'intermédiaire de la banque alimentaire caritative City Hope Foundation Pantry, à Burlington, afin d'aider des personnes à prendre soin de leurs animaux. Un an après leur premier geste, Marty et Krista Janik poursuivent donc, le temps d'une matinée, ce qu'ils avaient commencé en pensant à leur regrettée Schnauzer.

Une initiative qui facilite le quotidien des familles

Pour les foyers confrontés à des difficultés financières, l'alimentation des chiens et des chats représente une dépense supplémentaire qu'il n'est pas toujours facile d'assumer. Les dons en nature permettent ainsi de soulager une partie du budget consacré à leurs besoins essentiels, tout en aidant les propriétaires à préserver leurs liens avec leurs compagnons.

À Burlington, cette action repose sur une mobilisation à l'échelle du quartier, où chacun peut contribuer selon ses moyens. Quelques sacs de croquettes ou des boîtes de pâtée peuvent, mis bout à bout, représenter un soutien appréciable pour les bénéficiaires de la distribution.