Découverte tapie dans un garage, Mandarin, une chatte noire d'environ 1 an, a été recueillie par l'association Thrifted Kittens Rescue, à Milwaukee, dans le Wisconsin (États-Unis). À son arrivée, elle se méfiait des humains comme de son nouvel environnement. Il a fallu un peu de patience avant que sa vraie personnalité ne se révèle...

Les premiers jours, Mandarin avait tout de la chatte méfiante, comme le raconte Love Meow. Trouvée dans un garage, elle se tenait à l'écart et préférait observer de loin, comme si elle prenait le temps de jauger ceux qui s'occupaient d'elle.

Qu'est-ce qui l'a décidée à quitter sa cachette ? La gamelle, d'abord ! Avant toute autre chose, c'est un bol bien rempli qui l'a attirée hors de son coin, puis le quotidien paisible de sa famille d'accueil lui a donné de bonnes raisons de ne plus s'éclipser.

© Thrifted Kittens Rescue

Des chats pour professeurs

Restait à apprivoiser la maison, et la minette n'a pas eu à le faire seule. À mesure qu'elle s'enhardissait, elle s'est mise à explorer les lieux dans le sillage des félins résidents, calquant ses gestes sur les leurs. Elle s'est d'ailleurs attachée à ces compagnons d'accueil, qui ont beaucoup compté dans son adaptation.

© Thrifted Kittens Rescue

« Elle est vraiment sortie de sa coquille », confie Thrifted Kittens Rescue. L'association parle d'une chatte un brin originale, que l'on retrouve au beau milieu des parties de jeu de ses camarades, mais seulement après les avoir regardés à distance, le temps de s'enhardir. Confiante, curieuse et très bavarde : voilà le portrait qu'on dresse d'elle à présent.

© Thrifted Kittens Rescue

L'heure du dîner ne passe plus inaperçue

Car Mandarin a désormais un avis sur tout, et c'est au moment du repas qu'elle se fait le plus entendre. Postée à l'entrée de la cuisine, elle annonce le dîner à toute la maisonnée, en espérant visiblement, à chaque fois, qu'il s'agira de bouillon. Ses bavardages se prolongent même tard dans la soirée.

Une friandise à lécher suffit à déclencher ses ronronnements et, tant que quelqu'un lui répond, elle poursuit la discussion. Quand elle en a assez et veut qu'on la laisse tranquille, elle le signale tout aussi clairement, et ses proches n'ont aucun mal à décoder le message.

© Thrifted Kittens Rescue

Et quand elle ne papote pas, où la trouver ? Il faut bien souvent chercher du côté des plaids : celui qui se trouve à sa portée lui sert de cachette, s'y enfouir étant son passe-temps favori, au point qu'elle y passe volontiers ses nuits. Elle s'est aussi révélée câline, en particulier avec sa maman d'accueil, et ronronne de bon cœur quand vient l'heure de la sieste.

Lorsque l'envie de jouer la prend, elle court après le point lumineux d'un laser ou donne des coups de patte aux jouets à plumes et à pompons !



