Un chien errant blessé se méfie des humains, mais suit les chiens du quartier jusque dans un jardin

Chip, un chien errant, refusait de se laisser approcher par les habitants du quartier. Souffrant d’une patte blessée, il était craintif et se méfiait des humains, mais vivre dans la rue n’était pas une solution pour lui. Si bien que les voisins, déterminés à l’aider, ont tenté de gagner sa confiance pendant des semaines, avant d’y parvenir enfin grâce à l’aide inattendue des chiens du quartier. Désormais en sécurité, il apprend à refaire confiance à l’être humain et profite enfin d’une seconde chance.

Pendant des semaines, les habitants d’un quartier de Dallas (Texas) ont essayé, en vain, d’approcher un chien errant qui avait besoin d’aide. « Je suis tellement contente que tout le quartier se soit mobilisé pour s’assurer qu’il allait bien », s’émouvait une internaute sous une première vidéo diffusée sur TikTok et relayée par PetHelpful . Blessé à la patte, le chien baptisé Chip était méfiant et refusait néanmoins de se laisser aborder, malgré les nombreux efforts déployés pour le secourir.

Pourtant, personne n’était prêt à baisser les bras, surtout pas l’utilisatrice TikTok @thegoldenlifeofbrody, une voisine, qui a eu une idée très simple, mais non moins efficace…

@thegoldenlifeofbrody ********* Please share!!! We are looking for a forever home for our sweet rescue boy Chip! His potential adoption mom is not in good health and looking for his forever home ASAP! He is an ANGEL and I would keep him forever in a heartbeat if I were able. -20lb male -estimated 1.5 years old -First round vaccines done -Negative heart worm/tic illness -No surgery or major interventions needed for his hurt foot -healing from foot injury that is improving, x-rays show no surgery or major interventions are needed for this -located in Dallas TX what a day rescuing this sweet angel!!!! It truly took a village of angels to help him! We are keeping him safe in Dallas but if you or anyone you know are interested please reach out ??? ? ???????????? - kittikmr - veesun95

Les chiens du quartier en guise de renfort

Le 22 septembre dernier, @thegoldenlifeofbrody et d’autres voisins ont eu l’idée de laisser les autres chiens du quartier apporter leur aide à leur façon. Attiré par ses congénères en qui il avait confiance, Chip les a suivis jusque dans un jardin, et ce, sans aucune méfiance. C’était le meilleur moyen de commencer le sauvetage en douceur. C’est alors qu’il a enfin pu être approché, rassuré par la présence des autres toutous. La légende de la vidéo précisait même qu'il était devenu le leader de la bande, malgré sa patte blessée. On peut d'ailleurs l'observer en train de gambader joyeusement auprès de ses nouveaux amis. Le lendemain, il a été conduit chez le vétérinaire afin de soigner sa patte.

Mais l’attention portée à Chip ne s’est pas arrêtée là. Il a eu droit à un bain bien mérité, mais aussi à de la tendresse, ce qui a permis de l’aider à se détendre. Peu à peu, sa confiance en l’être humain est revenue, grâce à la patience de @thegoldenlifeofbrody. Après quelques heures, il acceptait même les câlins.

Une famille pour la vie

Sur son compte TikTok, @thegoldenlifeofbrody annonçait le 24 septembre qu’elle cherchait un foyer pour Chip, où le toutou âgé d’un an et demi environ et pesant près de 9 kilos pourra s’épanouir et oublier sa vie dans la rue. La jeune femme précisait aussi qu’aucune prise en charge médicale importante n’était nécessaire pour sa blessure à la patte et que Chip n’espérait pas autre chose que de l’attention, de la stabilité et de l’affection.