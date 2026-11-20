Un chat roux, un lapin en peluche qu'il tenait dans sa gueule et quelques mots ajoutés par son maître : il n'en a pas fallu davantage à cette vidéo, relayée par CatTime , pour attendrir bien des internautes.

C'est un fait, certains animaux ont leur jouet fétiche. Le compte Instagram @reggieandstuart qui suit au quotidien les facéties de 2 chats roux, Reggie et Stuart, en offre une belle illustration. Dans une vidéo, l'un d'eux y apparaît en effet en compagnie d'un lapin en peluche dont il semble inséparable. Son maître a résumé la situation en quelques mots écrits dans la publication : « Mon animal de soutien émotionnel avec son animal de soutien émotionnel ».

Les premières images montraient ce matou alangui sur le canapé avec son doudou. Visiblement tout à son aise, il y a appuyé la tête, après l'avoir gratifié de ce qui ressemblait à un bisou.

© @reggieandstuart / Instagram

De pièce en pièce, lapin en gueule

Mais le lapin n'est pas resté sur le canapé pour autant ! D'une pièce à l'autre, il a suivi le chat roux, qui le tenait entre ses dents et ne s'en est pas séparé un instant : un comportement félin dans lequel on peut voir, semble-t-il, le signe d'un fort attachement à ce jouet.

Il a même bondi sur le canapé sans lâcher sa peluche, apparemment pour la montrer à l'autre boule de poils de la maison.

Une sieste à 2, puis ce regard

La peluche a aussi eu sa place sur le lit. C'est en la gardant contre lui que le matou a fait sa sieste, après l'avoir installée à ses côtés.

Restait la toute fin de la séquence : sans avoir lâché son lapin, le matou dévisageait son maître avec le plus grand sérieux.

© @reggieandstuart / Instagram

Lorsque l'article qui la relaie a été rédigé, la vidéo comptait déjà plus de 8 000 mentions J'aime et 94 500 vues. Sous la publication, les internautes se sont attendris, relevant notamment que ce doudou est presque aussi grand que le chat qui le promène ! Le petit félin ne semble pas s'en soucier le moins du monde et paraît bien décidé à garder son précieux lapin auprès de lui, où qu'il aille...

L'info Woopets - Les animaux de compagnie peuvent-ils avoir un doudou ?

Tout comme les enfants, les chiens et les chats peuvent développer un véritable attachement à une peluche, une couverture ou un vêtement. Cet objet familier peut leur apporter du réconfort et un sentiment de sécurité au quotidien. Voici pourquoi ils peuvent avoir un doudou :

Se rassurer : retrouver un objet familier les aide à se sentir en sécurité ;

Gérer le stress : leur doudou peut les apaiser en cas de solitude, d'anxiété ou de changement d'environnement ;

Retrouver une odeur familière : une couverture ou un vêtement imprégné de l'odeur de leur maître peut les réconforter ;

Jouer et câliner : certains aiment transporter leur peluche, la mordiller ou dormir avec elle.

Bon à savoir : choisissez un doudou adapté à votre animal, sans petites pièces détachables, et vérifiez régulièrement qu'il reste en bon état.