Blotti contre son lapin en peluche, ce chat refuse catégoriquement de lâcher son précieux doudou (vidéo)
Un chat roux, un lapin en peluche qu'il tenait dans sa gueule et quelques mots ajoutés par son maître : il n'en a pas fallu davantage à cette vidéo, relayée par CatTime, pour attendrir bien des internautes.
C'est un fait, certains animaux ont leur jouet fétiche. Le compte Instagram @reggieandstuart qui suit au quotidien les facéties de 2 chats roux, Reggie et Stuart, en offre une belle illustration. Dans une vidéo, l'un d'eux y apparaît en effet en compagnie d'un lapin en peluche dont il semble inséparable. Son maître a résumé la situation en quelques mots écrits dans la publication : « Mon animal de soutien émotionnel avec son animal de soutien émotionnel ».
Les premières images montraient ce matou alangui sur le canapé avec son doudou. Visiblement tout à son aise, il y a appuyé la tête, après l'avoir gratifié de ce qui ressemblait à un bisou.
De pièce en pièce, lapin en gueule
Mais le lapin n'est pas resté sur le canapé pour autant ! D'une pièce à l'autre, il a suivi le chat roux, qui le tenait entre ses dents et ne s'en est pas séparé un instant : un comportement félin dans lequel on peut voir, semble-t-il, le signe d'un fort attachement à ce jouet.
Il a même bondi sur le canapé sans lâcher sa peluche, apparemment pour la montrer à l'autre boule de poils de la maison.
www.instagram.com/reel/DfoBWkWziSR/
Une sieste à 2, puis ce regard
La peluche a aussi eu sa place sur le lit. C'est en la gardant contre lui que le matou a fait sa sieste, après l'avoir installée à ses côtés.
Restait la toute fin de la séquence : sans avoir lâché son lapin, le matou dévisageait son maître avec le plus grand sérieux.
Lorsque l'article qui la relaie a été rédigé, la vidéo comptait déjà plus de 8 000 mentions J'aime et 94 500 vues. Sous la publication, les internautes se sont attendris, relevant notamment que ce doudou est presque aussi grand que le chat qui le promène ! Le petit félin ne semble pas s'en soucier le moins du monde et paraît bien décidé à garder son précieux lapin auprès de lui, où qu'il aille...
L'info Woopets - Les animaux de compagnie peuvent-ils avoir un doudou ?
Tout comme les enfants, les chiens et les chats peuvent développer un véritable attachement à une peluche, une couverture ou un vêtement. Cet objet familier peut leur apporter du réconfort et un sentiment de sécurité au quotidien. Voici pourquoi ils peuvent avoir un doudou :
- Se rassurer : retrouver un objet familier les aide à se sentir en sécurité ;
- Gérer le stress : leur doudou peut les apaiser en cas de solitude, d'anxiété ou de changement d'environnement ;
- Retrouver une odeur familière : une couverture ou un vêtement imprégné de l'odeur de leur maître peut les réconforter ;
- Jouer et câliner : certains aiment transporter leur peluche, la mordiller ou dormir avec elle.
Bon à savoir : choisissez un doudou adapté à votre animal, sans petites pièces détachables, et vérifiez régulièrement qu'il reste en bon état.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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