Michel Drucker a recueilli Billy, le chien de Françoise Coquet, après la mort de son amie et complice

Au cours d’un hommage émouvant, le dimanche 6 septembre, Michel Drucker a confié avoir recueilli le chien de son ancienne complice, Françoise Coquet. Désormais auprès de l’animateur de Vivement dimanche, Billy lui rappelle celle qu’il appelait sa « jumelle » et qui fut à ses côtés durant plus de 60 ans.

Le 6 septembre 2026, l’animateur de télévision Michel Drucker a rendu un émouvant hommage à Françoise Coquet, celle qu’il appelait sa « jumelle » avec affection. Durant une intervention qu’il n’a pas souhaitée triste ni convenue, il a adressé un message touchant à sa complice durant plus de 60 années, décédée le 20 juillet dernier.

Un hommage et une confidence

C’est à la fin de son émission Vivement dimanche, que Michel Drucker s’est confié au cours d’une séquence émotion très sincère. « Elle est là, elle est toujours présente. Elle le sera toujours et Vivement dimanche sera toujours une émission de Françoise Coquet et de Michel Drucker », commençait-il, à propos de sa collaboratrice et amie.

« Je le caresse souvent »

« Alors, je ne vais pas être triste, parce qu’elle n’aurait pas aimé ça. Si elle me regarde d’en haut, elle aurait dit [non], elle n’aimait pas les choses convenues comme ça », ajoutait-il avant de poursuivre en s’adressant directement à la disparue : « Françoise rassure-toi, ton chien, je l’ai. Il est chez moi, je pense à toi donc tout le temps. Il est aussi emmerdant que toi. Il s’appelle Billy, je le caresse souvent et je ne t’oublie pas ». Une annonce touchante que l’animateur de France 3 a tenu à faire, et un geste non moins émouvant qui lui permet de garder son amie près de lui à sa manière.

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