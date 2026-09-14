Michel Drucker a recueilli Billy, le chien de Françoise Coquet, après la mort de son amie et complice
Au cours d’un hommage émouvant, le dimanche 6 septembre, Michel Drucker a confié avoir recueilli le chien de son ancienne complice, Françoise Coquet. Désormais auprès de l’animateur de Vivement dimanche, Billy lui rappelle celle qu’il appelait sa « jumelle » et qui fut à ses côtés durant plus de 60 ans.
Le 6 septembre 2026, l’animateur de télévision Michel Drucker a rendu un émouvant hommage à Françoise Coquet, celle qu’il appelait sa « jumelle » avec affection. Durant une intervention qu’il n’a pas souhaitée triste ni convenue, il a adressé un message touchant à sa complice durant plus de 60 années, décédée le 20 juillet dernier.
Un hommage et une confidence
C’est à la fin de son émission Vivement dimanche, que Michel Drucker s’est confié au cours d’une séquence émotion très sincère. « Elle est là, elle est toujours présente. Elle le sera toujours et Vivement dimanche sera toujours une émission de Françoise Coquet et de Michel Drucker », commençait-il, à propos de sa collaboratrice et amie.
« Je le caresse souvent »
« Alors, je ne vais pas être triste, parce qu’elle n’aurait pas aimé ça. Si elle me regarde d’en haut, elle aurait dit [non], elle n’aimait pas les choses convenues comme ça », ajoutait-il avant de poursuivre en s’adressant directement à la disparue : « Françoise rassure-toi, ton chien, je l’ai. Il est chez moi, je pense à toi donc tout le temps. Il est aussi emmerdant que toi. Il s’appelle Billy, je le caresse souvent et je ne t’oublie pas ». Une annonce touchante que l’animateur de France 3 a tenu à faire, et un geste non moins émouvant qui lui permet de garder son amie près de lui à sa manière.
L’info Woopets : comment s’assurer de l’avenir de son animal de compagnie en cas de décès ?
Il existe plusieurs dispositions à prendre pour assurer l’avenir de votre animal de compagnie en cas de décès.
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Désignez de votre vivant une personne de confiance ou, le cas échéant, une structure capable de l’accueillir, comme une association ou un refuge.
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Pensez à prévoir une personne de substitution, dans le cas où la première personne prévue ne pourrait pas ou plus assumer la prise en charge de l’animal.
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Rédigez un testament comprenant vos souhaits et directives : le nom de la personne ou de l’organisme doit y être indiqué, imposant ainsi l’obligation de s’occuper de l’animal ; il est possible de léguer une somme d’argent pour la prise en charge financière des besoins de l’animal. Un testament authentique devant un notaire est préférable pour garantir l’application des volontés.
Par Elodie François
Rédactrice web
Rédactrice et correctrice freelance depuis plusieurs années, Élodie est passionnée par les mots et la langue française. Amoureuse des animaux et en particulier de son félin tigré, Samy, elle prête désormais sa plume au site Woopets.fr.
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