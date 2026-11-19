Dans le comté de Yolo, en Californie, une Labrador Retriever noire nommée Berty passe ses nuits à flairer les colis qui transitent par la poste, à la recherche de plantes et de nuisibles interdits. Arrivée en mai 2024 comme premier chien détecteur du comté, elle a enregistré, sur l'exercice 2025/2026, le meilleur bilan des 18 équipes de l'État, aux côtés de sa maîtresse Chris Tyler.

Plus de 8 millions de colis entrent chaque jour en Californie, et une partie d'entre eux renferme des nuisibles invasifs ou des végétaux interdits susceptibles de menacer l'environnement agricole de l'État. Pour les repérer, le comté de Yolo a accueilli en mai 2024 son premier chien détecteur, Berty, une Labrador Retriever noire rattachée aux équipes cynophiles californiennes que soutient la California Agricultural Commissioners and Sealers Association (CACASA), rapportait The Davis Enterprise. Aux côtés de Chris Tyler, elle parcourt les sites postaux et d'expédition du comté.

© Chris Tyler

« Bert est le chien le plus intelligent que j'aie jamais rencontré »

La voie postale n'a rien d'anecdotique : « l'une des principales voies d'entrée des nuisibles en Californie passe par le service postal », explique Humberto Izquierdo, commissaire à l'agriculture du comté de Yolo. Face à une filière agricole qui pèse 54 milliards de dollars (48 milliards d'euros), ces binômes sont présentés comme l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux de la protéger.

Avant de poser ses pattes dans le comté, la chienne, aujourd'hui âgée de 5 ans, était passée par le centre de formation du USDA à Newnan, en Géorgie, celui-là même où sont préparés les chiens de la Beagle Brigade chargés des frontières. Née en Caroline du Sud, elle avait grandi avec 2 de ses sœurs chez un éleveur spécialisé, qui les avait cédées au USDA pour en faire des chiennes de détection. L'une d'elles, Everest, exerce aujourd'hui dans le comté de Santa Clara.

© Elizabeth Torres

Les résultats ont suivi. Sur l'exercice 2025/2026, Berty a comptabilisé 323 détections de nuisibles à traiter, le total le plus élevé des 18 équipes réparties dans l'État. À chaque passage au bureau de poste, elle désigne en moyenne une dizaine de colis, avec un record de 65 en une seule soirée, et Chris Tyler assure qu'aucune sortie ne s'est jamais terminée les mains vides. « Bert est le chien le plus intelligent que j'aie jamais rencontré », confie la conductrice, qui la décrit comme une chienne douée pour résoudre les problèmes, toujours en mouvement, et dont le plus gros problème, à ses yeux, reste l'ennui.

Un colis gratté, puis 24 heures pour agir

Une fois la formation initiale achevée, chaque chien et son conducteur s'entraînent encore 8 semaines côte à côte, autour de 5 odeurs de référence : agrumes, fruits à noyau, mangue, goyave et pomme. Selon Chris Tyler, les chiens sont ensuite encouragés à signaler ce qui leur paraît douteux ; chaque signalement récompensé élargit la palette des odeurs qu'ils recherchent, et un faux pas n'est jamais puni. Lorsqu'un paquet retient l'attention de Berty, elle le gratte. Lors d'une démonstration organisée pour le journal, elle a ainsi pointé plusieurs cartons garnis de fruits de toutes sortes.

Le colis ne peut toutefois pas être ouvert sur-le-champ : il faut une décision de justice ou l'accord de l'expéditeur ou du destinataire, à obtenir dans un délai de 24 heures, faute de quoi le paquet doit être libéré. Si un élément nuisible y est découvert, il part au laboratoire de l'État, et la présence d'un nuisible à traiter entraîne le refus de l'expédition et la destruction du paquet.

Évaluée chaque année, la Labrador doit conserver un taux de réussite d'au moins 90 %. Son terrain ne se limite pas aux tapis roulants du centre de tri, puisqu'elle fouille aussi les camions FedEx, un exercice qui exige de grimper sur les étagères. Derrière elle, un centre d'appels installé dans le comté de Yolo épaule les 18 équipes de l'État pour obtenir l'accès aux colis signalés, tandis que des inspecteurs formés à l'entomologie en examinent le contenu. En face, des vendeurs en ligne cherchent sans cesse de nouveaux chemins : quand une plante est bloquée, beaucoup en réexpédient une autre, interceptée à son tour, avant de renoncer, généralement à la troisième tentative.

© Elizabeth Torres

La poste la nuit, le chenil le jour

Le gros du travail se fait de nuit, entre minuit et 4 heures du matin, au moment où le courrier entrant arrive dans le centre postal de West Sacramento, un bâtiment de plus de 259 000 mètres carrés où Berty est conduite dans une camionnette achetée spécialement pour elle et son chenil. « C'est une longue nuit, mais le bureau de poste est le lieu de bonheur de Bert », résume Chris Tyler, qui ajoute que le personnel l'adore. L'activité varie aussi selon la période de l'année : les mois de mai à août sont les plus chargés, tandis que la chienne ne se rend habituellement pas au bureau de poste en décembre ni en janvier, le volume des colis de fêtes y étant trop important et les nuisibles plus rares en hiver.

En dehors du service, les chiens en activité n'ont pas le droit de vivre chez leur conducteur. Berty loge donc dans un chenil, dont l'équipe, selon Chris Tyler, la traite comme une rock star. Ces animaux restent la propriété du USDA, avec des règles strictes sur l'hébergement, les soins vétérinaires, l'alimentation, l'exercice et l'entraînement. Lorsqu'elle ne travaille pas, elle nage et court après la balle, de préférence un jouet qui couine. La plupart de ses congénères servent 5 à 7 ans ; elle devrait tenir 8 ans, la carrière s'arrêtant à 9 ans afin que les chiens profitent ensuite d'une vie de famille.

Le partenaire canin précédent de Chris Tyler vit avec elle

Ce n'est pas la première fois que Chris Tyler forme un tel binôme. Ancienne policière militaire, elle dit avoir aimé par-dessus tout les unités K-9, et c'est avec Doomis, un croisé Berger Allemand et Labrador recueilli errant par le USDA en Géorgie, qu'elle avait constitué la première équipe de détection du comté de Santa Barbara, de 2015 jusqu'à la retraite du chien en 2023. L'a-t-elle adopté ensuite ? « Il est sur mon canapé en ce moment même », répond-elle. Elle espère faire de même avec Berty le moment venu.

© Chris Tyler

Depuis le début de l'année, selon le récit, la Labrador a déjà intercepté 276 nuisibles, mauvaises herbes et agents pathogènes soumis à quarantaine. Quatre nouvelles équipes de chiens détecteurs doivent rejoindre le dispositif californien en 2027, même si Humberto Izquierdo et Chris Tyler réclament davantage de moyens, les comtés assumant aujourd'hui une large part du financement faute de fonds publics suffisants. « Ce n'est pas que Berty », insiste la maîtresse-chien, qui tient à associer à ce bilan les personnes qui passent les appels et ouvrent les cartons.