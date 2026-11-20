Le 11 novembre, un mur de la maison a soudain captivé Luna, une chatte Ragdoll. Mila, sa maîtresse, a aussitôt pensé à un rat. La suite lui a pourtant réservé une surprise, qui l'a menée jusque chez un voisin…

Certaines surprises se nichent là où personne ne songe à regarder. Luna, une chatte Ragdoll dont l'histoire a été relayée par PetHelpful, en a fait la démonstration. Ce jour-là, une partie évidée d'un mur de sa maison retenait toute son attention, tandis que des grattements se faisaient entendre dans les murs.

Sa maîtresse, Mila, connue en ligne sous le pseudonyme @mila.sophie99, a tout de suite envisagé le scénario qu'elle redoutait le plus : un rat dans la maison. Elle était encore loin du compte....

© @mila.sophie99 / TikTok

Un visiteur inattendu dans le mur

Quand le mur a livré son secret, point de rat, mais un hamster ! Ce petit visiteur était l'animal perdu d'un voisin, et la surprise a été d'autant plus grande que Mila ignorait jusque-là qu'un rongeur manquait à l'appel dans les environs.

© @mila.sophie99 / TikTok

Le hamster, lui, semblait parfaitement tranquille, occupé à grignoter sa collation. À le voir ainsi, on a l'impression que son absence n'avait pas duré bien longtemps, même si rien ne dit depuis quand il était perdu.

Un retour auprès de sa famille

Mila n'a pas tardé à retrouver la famille du hamster, puis elle le lui a rendu. En revoyant son animal adoré, l'enfant de cette famille a eu une réaction qui a fait au cœur de la jeune femme.

Sous la vidéo, plusieurs propriétaires de hamsters ont à leur tour raconté les évasions de leurs protégés, l'un d'eux évoquant un rongeur resté introuvable pendant un mois avant de réapparaître, une nuit, assis sur sa poitrine.

© @mila.sophie99 / TikTok

En répondant à un internaute, Mila a reconnu que ce dénouement lui avait quand même laissé un sentiment partagé. « J'étais tellement prête à devenir maman de hamster », a-t-elle admis, avant d'ajouter : « J'étais à la fois triste et contente que nous ayons trouvé le propriétaire. » Grâce à la curiosité de Luna, l'histoire s'est en tout cas bien terminée !