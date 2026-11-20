Parfois, il suffit d'une personne bienveillante pour changer le destin d'un animal qui a perdu confiance en l'être humain. Alors qu'elle semblait incapable de sortir de sa coquille, Lola a peu à peu laissé tomber ses barrières grâce à la patience et aux encouragements d'une bénévole qui a refusé de baisser les bras. Mais cette belle histoire ne s'arrête pas à cette touchante métamorphose : après avoir ému de nombreux internautes, la jeune American Bully a finalement vu son plus beau souhait se réaliser, puisqu'elle a trouvé une famille prête à lui offrir le nouveau départ qu'elle méritait.

Au Richardson Animal Shelter, à Dallas dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), une jeune femelle American Bully répondant au nom de Lola restait cachée et prenait peur au moindre bruit. Son histoire, relayée par PetHelpful, est aussi celle de Sasha, une bénévole dont les précieux et incessants encouragements l'ont aidée à gagner en assurance avant qu'elle ne soit adoptée.

Une chienne encore jeune mais qui a traversé de dures épreuves

Âgée de 1 an seulement, cette chienne de petit gabarit avait déjà traversé bien des épreuves, que le récit ne détaille pas, avant d'arriver au refuge texan.

Durant les 3 jours de garde prévus pour les chiens trouvés errants, la chienne, que le moindre bruit effrayait, ne quittait pas sa cachette et restait en retrait. Sa première semaine au refuge a d'ailleurs été décrite comme difficile.

C'est là qu'est intervenue Sasha, bénévole au sein de la structure d'accueil, qui cherchait un moyen de l'aider à s'épanouir.

© @sashapawstx / TikTok

La confiance après les hésitations initiales

Le changement n'a pas été immédiat. La chienne s'est d'abord montrée hésitante puis, avec un peu de temps et les encouragements de la bénévole, elle a commencé à gagner en confiance.

Son parcours a été partagé en vidéo, et le regard de Lola a ému de nombreux internautes. Ces images donnent un aperçu de la transformation que peut connaître un chien de refuge.

Voici la vidéo en question, postée sur le compte TikTok @sashapawstx :

Une famille aimante pour Lola

Sous la publication, de nombreux internautes ont réagi avec tendresse en commentaires. Beaucoup y exprimaient aussi leur envie de l'adopter.

Il a fallu patienter avant que Sasha ne donne des nouvelles. Elles étaient bonnes : Lola a été adoptée.