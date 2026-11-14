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Après l’errance et le froid, cette chienne trouve une famille pour la vie et 4 compagnons canins


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Avant de s'installer pour de bon chez les Macaluso, une jeune chienne répondant au nom d'Anita avait connu un long parcours. Elle avait traversé l'errance et le froid jusqu'à son sauvetage par le service animalier, puis par une association. Par le biais de celle-ci, elle a trouvé un foyer qui n'était censé être que temporaire, mais il est vite devenu évident que la famille en question était la bonne.

Illustration : "Après l’errance et le froid, cette chienne trouve une famille pour la vie et 4 compagnons canins"
© Cara's House-Ascension Parish Animal Shelter / Facebook

Tout avait commencé dans la rue, où des agents de la ville avaient trouvé Anita avant de la conduire au refuge Cara's House-Ascension Parish Animal Shelter, à Sorrento en Louisiane (Etats-Unis), racontait WAFB Channel 9. La suite de son parcours, c'est le refuge lui-même qui l'a partagée sur Facebook.

Bien prise en charge par l'équipe, la jeune chienne au pelage fauve, reconnaissable à la tache blanche de son museau, souffrait cependant du froid. Malgré les soins reçus, chaque baisse de température restait difficile à surmonter pour elle, dans des bâtiments dépourvus de l'équipement nécessaire.

La direction a donc décidé de l'orienter vers une famille d'accueil et a lancé, toujours sur Facebook, un appel à la générosité de sa communauté.

Anita couchée sur un canapé beige, collier rose et cadre HOME au premier plan
© Cara's House-Ascension Parish Animal Shelter / Facebook

La réponse n'a pas tardé : les Macaluso, parents d'un quatuor canin, se sont assez vite proposés pour héberger Anita. Leur engagement portait sur un accueil temporaire, mais le lien qui s'est noué entre la chienne et la maisonnée a vite donné une autre direction à l'histoire.

Un accueil pour l'hiver devenu adoption

Le séjour s'est parfaitement passé. La Black Mouth Cur, une race reconnue par l'American Kennel Club, a vite trouvé sa place parmi les chiens comme parmi les humains du foyer.

Anita allongée sur le dos, un chien gris foncé appuyé contre elle sur le canapé
© Cara's House-Ascension Parish Animal Shelter / Facebook

Sa présence est devenue à ce point évidente que le couple a décidé de l'intégrer pour toujours à la famille. C'est le refuge qui a annoncé la nouvelle sur Facebook, dans un message dont voici la traduction :

« Après 455 jours au refuge, Anita est allée chez une famille d’accueil pour l’hiver et y restera pour toujours. Nous sommes si heureux pour cette fille »

Anita vit désormais entourée des 4 chiens et des humains de la famille Macaluso, qui ont donc cédé à la tentation du « foster fail ».

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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