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Un homme adopte un deuxième chien pour être son préféré, mais le chiot semble lui aussi préférer sa maîtresse (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Chez Dyce, un magnifique Rottweiler, il n’y a aucune ambiguïté : son humain préféré est sa maîtresse adorée. Se sentant délaissé, son maître a alors eu l’idée d’adopter un second toutou dans l’espoir d’avoir lui aussi sa dose d’amour. Hélas, son plan ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu…

Illustration : "Un homme adopte un deuxième chien pour être son préféré, mais le chiot semble lui aussi préférer sa maîtresse (vidéo)"
© @dycederottweiler / Instagram

C’est bien connu : les animaux ont souvent leur humain préféré. Et parfois, ils ne se gênent absolument pas pour le faire savoir ! C’est justement ce qui a poussé le maître de Dyce, un imposant Rottweiler fan de sa maman, à adopter un deuxième chien, avec l’espoir de trouver, lui aussi, son âme sœur à 4 pattes. Une idée plutôt séduisante sur le papier, sauf que la réalité en a décidé autrement…

Un maître en quête d’affection canine

Après avoir adopté Donna, une adorable petite Rottweiler, ce maître délaissé pensait avoir à son tour un peu d’affection canine, mais son intention s’est malheureusement retournée contre lui de la manière la plus hilarante qui soit. Alors qu’il espérait que le deuxième chiot finirait par l’adopter, celui-ci semble lui aussi avoir succombé au charme de sa maîtresse.

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Une situation aussi désespérante qu’amusante pour ce « maître de secours » qui semble définitivement condamné à la deuxième place dans le cœur de ces toutous. La maman de Dyce se demande d’ailleurs avec humour si un chat ne serait finalement son véritable compagnon idéal…

Illustration de l'article : Un homme adopte un deuxième chien pour être son préféré, mais le chiot semble lui aussi préférer sa maîtresse (vidéo)

© @dycederottweiler / Instagram

Quand Internet prend la défense des humains délaissés

Face au triste sort de ce maître relégué au second plan, Internet a évidemment choisi de réagir avec beaucoup de compassion, mais aussi une bonne dose de moquerie bienveillante. « Pauvre humain de rechange, courage ! », a lancé un internaute pour lui apporter son soutien, tandis qu’un autre imaginait déjà les manigances de Dyce : « Dyce lui a probablement tout raconté sur l'humain de rechange ».

D’autres propriétaires se sont reconnus dans cette drôle de situation. « Quand ma femme se promène dans la maison, j'appelle ça le "petit train" », a plaisanté l’un d’eux, laissant imaginer une horde de chiens suivant leur humaine préférée.

Illustration de l'article : Un homme adopte un deuxième chien pour être son préféré, mais le chiot semble lui aussi préférer sa maîtresse (vidéo)

© @dycederottweiler / YouTube

À en juger par les commentaires relayés par Pawnation, le maître de Dyce est donc loin d’être un cas isolé. Nombreux sont les humains qui savent ce que cela fait de ne pas être le chouchou de leur propre animal, et certains n’ont pas hésité à partager leurs anecdotes pour lui remonter le moral. De quoi créer, sans le vouloir, un véritable club des humains délaissés !

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

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