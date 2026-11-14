« Nous ne savions vraiment pas s'il s'en sortirait » : ce chaton couvert de peinture a survécu

Il y a environ un an, des ouvriers qui démolissaient un bâtiment ont découvert un chaton noir englué dans de la peinture, tandis que sa sœur rousse restait blottie contre lui. Pris en charge par une famille d'accueil de l'association Leo's Friends Rescue, Vinny, dont presque personne n'espérait la survie, a fini par se rétablir, rapportait Love Meow . Il forme aujourd'hui avec Vivienne un duo inséparable, en quête d'un foyer commun.

L'alerte est partie d'un chantier où une équipe démolissait un bâtiment : les ouvriers y sont tombés sur un minuscule chaton noir, étouffé sous la peinture. Un pot l'avait percuté ; il en gardait une patte fracturée et une blessure à la tête, et ses forces le quittaient rapidement. À cette peinture, qui a failli le tuer, le petit félin doit d'ailleurs son prénom, Vinny, diminutif de Vincent.

Il n'était pas seul. Contre son flanc se tenait une petite femelle rousse, Vivienne, sans la moindre blessure, qui le réchauffait déjà de son corps, comme elle allait continuer à le faire pendant des semaines.

© Leo’s Friends Rescue

« Je ne pouvais pas abandonner le contrôle de son destin »

Prévenue, Lindsay, famille d'accueil médicale au sein de Leo's Friends Rescue, n'a pas hésité et a pris la route pour aller chercher les 2 chatons, alors que sa journée était déjà difficile. Il lui fallait ensuite décider où Vinny aurait les meilleures chances : elle a écouté son instinct et parcouru un long trajet pour rejoindre le vétérinaire en qui elle avait confiance. « Je ne pouvais pas abandonner le contrôle de son destin », a-t-elle confié.

Ce voyage a été une épreuve. À plusieurs reprises, l'état de Vinny s'est dégradé ; sa sauveuse n'avait alors d'autre recours que de lui faire avaler du jus de pomme, au compte-gouttes, pendant toute la durée du trajet.

À la clinique, le chaton couvert de peinture a été nettoyé, rasé puis mis sous perfusion. Avec cette patte cassée et le peu de réactions qu'il montrait, l'équipe redoutait un traumatisme crânien grave, et personne ne pouvait dire s'il s'en sortirait.

© Leo’s Friends Rescue

Quelques heures plus tard, un miaulement

Lindsay a préféré lui laisser du temps et a ramené le frère et la sœur chez elle. Quelques heures seulement après leur arrivée, Vinny s'est remis à miauler, et elle en a pleuré.

Durant ces premiers jours incertains, Vivienne ne s'écartait presque jamais de lui, lovée contre son frère pour lui tenir chaud. « Nous croyons vraiment que la présence de Vivi à ses côtés a joué un rôle énorme dans sa guérison », affirme Lindsay.

Les progrès se sont enchaînés. De jour en jour, Vinny a repris des forces et il n'a pas tardé à marcher de nouveau malgré son plâtre, sans se laisser distancer par sa sœur. Celle-ci, une patte souvent levée, se trouvait au cœur de tout ce qu'il entreprenait.

© Leo’s Friends Rescue

« Nous ne savions vraiment pas s'il s'en sortirait, mais il y est arrivé »

Le traumatisme crânien tant redouté ne s'est jamais manifesté. Une fois le plâtre ôté, sa vue s'est révélée normale et le petit chat a été déclaré en parfaite santé. « Nous ne savions vraiment pas s'il s'en sortirait, mais il y est arrivé », résume Lindsay, qui parle d'un miracle. Rien, dans ce félin noir au pelage lustré, ne rappelle plus l'état dans lequel il est arrivé.

Vivienne, elle, a traversé tout cela sans dommage, et sa famille d'accueil la décrit comme une chatte d'une grande douceur. « Elle adore s'allonger sur les genoux, recevoir des câlins et être tenue comme un bébé », raconte Lindsay. La petite rousse fond dans les bras de quiconque la prend.

© Leo’s Friends Rescue

Jamais l'un sans l'autre

Les 2 rescapés n'ont jamais passé une journée l'un sans l'autre ; qu'on les éloigne, même quelques instants, et ils s'appellent jusqu'à être réunis. Ces temps-ci, ils dorment enlacés, le museau de Vivienne enfoui dans la fourrure de son frère, et là où l'un va, l'autre suit.

Vinny et Vivienne attendent désormais une famille prête à les adopter ensemble, car après tout ce qu'ils ont traversé, il n'est pas question de les séparer.