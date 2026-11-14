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Des vétérinaires opèrent une chatonne pour lui éviter de se blesser à une patte qu'elle ne sent plus


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Condamnée à perdre l'usage de sa patte avant gauche, Penny aurait pu voir son avenir compromis par ce handicap. Mais la petite chatte recueillie à Brooklyn (New York) a bénéficié d'une intervention qui lui a permis de repartir sur de bonnes bases : une amputation devenue nécessaire pour préserver son bien-être. Aujourd'hui, loin de se laisser freiner par ses 3 pattes, la féline a retrouvé toute son énergie et enchaîne les courses, les escalades et les séances de jeu, pour le plus grand bonheur de ses sauveteurs. Une belle revanche rendue possible grâce à la mobilisation de l'association Flatbush Cats, qui espère désormais permettre à d'autres animaux en difficulté d'accéder aux mêmes soins vétérinaires.

Illustration : "Des vétérinaires opèrent une chatonne pour lui éviter de se blesser à une patte qu'elle ne sent plus"
© Flatbush Cats / YouTube

Lorsque les membres de Flatbush Cats, une association basée dans l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn, ont attrapé sans la blesser cette toute petite chatte qu'ils ont nommée Penny, un détail a retenu leur attention : elle ne se servait pas de sa patte avant gauche. En cause, une grave atteinte des nerfs, comme le rapportait Laughing Squid.

Gros plan sur le visage de Penny
© Flatbush Cats / YouTube

Penny n'avait plus de sensation dans sa patte

Le vétérinaire qui l'a examinée s'inquiétait d'un risque bien précis. Comme la minette au pelage écaille de tortue ne sentait plus rien dans cette patte, elle pouvait s'y blesser sans même s'en rendre compte.

Les semaines ont passé, et le membre, loin de se renforcer, a perdu encore de sa vigueur, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'il ne guérirait pas.

La patte de Penny examinée par le vétérinaire
© Flatbush Cats / YouTube

Une patte en moins, mais de l'énergie en plus

La décision a alors été prise de retirer cette patte devenue inutilisable. Une fois Penny assez grande, les vétérinaires de la structure ont procédé à l'amputation de la patte.

Penny s'est vite remise de l'opération et a renoué avec son tempérament joueur et bruyant, désormais sur 3 pattes. Depuis, la petite tripode multiplie courses, escalades et parties de jeu, signe qu'elle s'accommode très bien de sa nouvelle silhouette.

Malgré une patte en moins, Penny mène une vie heureuse
© Flatbush Cats / YouTube

Aider d'autres animaux comme Penny

L'opération de Penny a été prise en charge par le programme de sauvetage de Flatbush Cats. L'association à but non lucratif de Brooklyn travaille par ailleurs à étoffer l'offre de sa clinique, Flatbush Vet, avec un objectif : que d'autres animaux du quartier puissent, comme la chatonne, accéder à ce type de soins.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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