Des vétérinaires opèrent une chatonne pour lui éviter de se blesser à une patte qu'elle ne sent plus

Condamnée à perdre l'usage de sa patte avant gauche, Penny aurait pu voir son avenir compromis par ce handicap. Mais la petite chatte recueillie à Brooklyn (New York) a bénéficié d'une intervention qui lui a permis de repartir sur de bonnes bases : une amputation devenue nécessaire pour préserver son bien-être. Aujourd'hui, loin de se laisser freiner par ses 3 pattes, la féline a retrouvé toute son énergie et enchaîne les courses, les escalades et les séances de jeu, pour le plus grand bonheur de ses sauveteurs. Une belle revanche rendue possible grâce à la mobilisation de l'association Flatbush Cats, qui espère désormais permettre à d'autres animaux en difficulté d'accéder aux mêmes soins vétérinaires.

Lorsque les membres de Flatbush Cats, une association basée dans l'arrondissement new-yorkais de Brooklyn, ont attrapé sans la blesser cette toute petite chatte qu'ils ont nommée Penny, un détail a retenu leur attention : elle ne se servait pas de sa patte avant gauche. En cause, une grave atteinte des nerfs, comme le rapportait Laughing Squid.

Penny n'avait plus de sensation dans sa patte

Le vétérinaire qui l'a examinée s'inquiétait d'un risque bien précis. Comme la minette au pelage écaille de tortue ne sentait plus rien dans cette patte, elle pouvait s'y blesser sans même s'en rendre compte.

Les semaines ont passé, et le membre, loin de se renforcer, a perdu encore de sa vigueur, jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'il ne guérirait pas.

Une patte en moins, mais de l'énergie en plus

La décision a alors été prise de retirer cette patte devenue inutilisable. Une fois Penny assez grande, les vétérinaires de la structure ont procédé à l'amputation de la patte.

Penny s'est vite remise de l'opération et a renoué avec son tempérament joueur et bruyant, désormais sur 3 pattes. Depuis, la petite tripode multiplie courses, escalades et parties de jeu, signe qu'elle s'accommode très bien de sa nouvelle silhouette.

Aider d'autres animaux comme Penny

L'opération de Penny a été prise en charge par le programme de sauvetage de Flatbush Cats. L'association à but non lucratif de Brooklyn travaille par ailleurs à étoffer l'offre de sa clinique, Flatbush Vet, avec un objectif : que d'autres animaux du quartier puissent, comme la chatonne, accéder à ce type de soins.