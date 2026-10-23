Pensionnaire depuis 3 mois, Gizmo quitte le refuge à pas lents devant une équipe émue

Présent depuis juillet au refuge de la Humane Society of Broward County, en Floride (Etats-Unis), Gizmo faisait partie des pensionnaires qui attendaient un foyer depuis le plus longtemps. Apeuré à son arrivée, le chien avait fini par trouver sa place auprès du personnel, avant que la nouvelle de son adoption ne tombe, rapportait DogTime .

Gizmo comptait parmi les plus anciens résidents de la Humane Society of Broward County, où il attendait une famille. Comme d'autres pensionnaires de longue date de cette structure d'accueil floridienne, il a dû patienter avant qu'une adoption ne se concrétise.

Ses premiers jours entre ces murs n'avaient rien eu d'évident : apeuré, dépassé par ce nouvel environnement, le quadrupède a mis du temps à s'y sentir bien. Peu à peu, il s'est pourtant détendu, jusqu'à conquérir le personnel tout entier.

Il faut dire que l'animal avait de quoi plaire. Affectueux, il ne demandait guère plus que de la tendresse, des caresses sur le ventre et un partenaire de jeu, de quoi séduire l'équipe du refuge et s'y faire une place.

Un dernier trajet jusqu'à la voiture

Puis la nouvelle tant attendue est tombée : Gizmo allait être adopté. Le refuge a filmé ce moment et, le jour du départ, le chien a pris tout son temps pour rejoindre la voiture, avançant pas à pas.

Malgré toute la tendresse donnée et reçue au refuge, il lui arrivait encore d'être apeuré par moments, le monde autour de lui paraissant grand, précise le récit. Devant ce départ au ralenti, les membres de l'équipe ont eu les larmes aux yeux.

Cette scène émouvante a été partagée sur le compte Instagram de la Humane Society of Broward County. Voici la vidéo :

La nouvelle vie de Gizmo

Le refuge a depuis donné des nouvelles : Gizmo s'est bien installé dans sa nouvelle vie. Ses journées se partagent désormais entre bains de soleil, câlins, friandises et jouets, après une longue attente au refuge.

« Tant de merveilleux chiens attendent encore leur famille pour la vie à la Humane Society of Broward County. Pensez à l’adoption ! Et si vous ne pouvez pas adopter, partager nos publications peut faire toute la différence ! », peut-on lire en conclusion de la publication Instagram de l'association.