Mis à la retraite pour raisons de santé, ce chien de 5 ans est adopté par son ancien maître-chien (vidéo)

Après un an et demi sans se voir, Archer, un Berger Hollandais passé par l'US Air Force, et Caleb Brown, son ancien coéquipier, ont enfin pu se retrouver. Entre-temps, l'avenir du toutou s'était sérieusement compliqué.

Il arrive qu'une mission prenne fin sans que la complicité née sur le terrain s'éteigne. L'histoire d'Archer et de Caleb Brown, relayée par News Channel 9, en témoigne : depuis 2024, le Berger Hollandais et le militaire originaire de l'Arizona faisaient équipe sur une base aérienne américaine de Corée du Sud, où ils sillonnaient notamment les lieux à la nuit tombée pour en garantir la sécurité.

Lorsque l'affectation de Caleb en Corée du Sud a pris fin, il lui a fallu quitter le pays sans son coéquipier. Archer restait en effet la propriété de l'armée de l'air, qui l'a placé auprès d'un autre maître-chien, et chacun a poursuivi sa route de son côté.

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Une retraite anticipée et nulle part où aller

Des problèmes de santé se sont ensuite déclarés chez le chien de 5 ans, au point que l'US Air Force a préféré mettre un terme anticipé à sa carrière.

Personne ne s'est proposé pour l'accueillir en Corée du Sud, et la situation du du toutou est devenue problématique. « « Malheureusement, le chien devait bien aller quelque part et, à ce stade, ils ne pouvaient pas le garder éternellement dans les chenils » », se souvient Caleb Brown.

Une association change la donne

C'est l'association Project K-9 Hero qui a débloqué la situation. Elle a recueilli Archer et l'a installé dans son centre de 72 hectares de Whitewell, dans le Tennessee, tout en s'engageant à régler ses frais médicaux jusqu'à la fin de sa vie.

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Cette prise en charge a ouvert la porte à l'adoption : Caleb a pu faire d'Archer son chien et, surtout, le revoir après un an et demi de séparation.

Le Berger Hollandais au museau grisonnant n'avait visiblement pas oublié son ancien partenaire, à en croire le militaire. « « Dès qu’il m’a reconnu, c'est comme si notre relation s’est remise en place. Toute cette excitation est revenue, donnant le sentiment que mon garçon et moi n’avions jamais été séparés » », raconte-t-il.

Une dernière séparation avant la vie commune

Les 2 complices vont pourtant devoir attendre encore un peu avant de vivre réellement ensemble. Caleb s'apprête en effet à partir 8 mois en Allemagne ; pendant son absence, c'est sa famille, installée en Arizona, qui veillera sur Archer. Encore un peu de patience, donc, et le binôme ne se quittera plus.