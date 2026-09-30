Ce chien enchaîné pendant 19 ans a découvert le confort et les caresses au refuge avant de s’éteindre

Après 19 années passées dans des conditions inimaginables, Elvis a enfin découvert le confort, les caresses et la compagnie d’autres chiens grâce à Takis. Une résurrection aussi brève qu’inattendue, puisque le vieux chien s’est éteint peu après, mais qui lui aura permis de connaître une fin de vie paisible et entourée d’affection.

Ayant troqué les platines de Dj contre les laisses et les caisses de transport, Theoklitos Proestakis, plus connu sous le pseudonyme Takis, est une figure majeure du sauvetage d'animaux en Grèce. On se souvient notamment qu'il avait secouru un chat qui avait la tête coincée dans une boîte de conserve qui était particulièrement farouche. Ou encore lorsqu'il était venu en aide à Zena, chiot à la patte démesuré découvert au bord d'une route.

Cette fois-ci, Takis est intervenu pour un chien sénior appelé Elvis, raconte The Dodo dans une vidéo partagée sur YouTube. Âgé de 19 ans, il a passé toute sa vie enchaîné, comme l'a admis son propriétaire qui a finalement accepté de laisser partir.

Quand Takis s'est approché du vieux canidé, il s'est retrouvé face à un animal totalement résigné, faible, prisonnier de sa niche à laquelle il était inextricablement lié par cette terrible et lourde chaîne.



The Dodo / YouTube

Extrêmement maigre et couvert de parasites, Elvis s'est éloigné de sa niche et a fait quelques pas en laisse pour la première fois de sa vie grâce à son bienfaiteur, qui l'a fait monter à bord de sa camionnette pour l'emmener au refuge.

« Ce gars revient à la vie »

Il l'a soigné, choyé, nourri et installé dans un couchage confortable, ce qui lui a permis de connaître une véritable renaissance. « Ce gars revient à la vie, même s'il a 19 ans », dit Takis.



The Dodo / YouTube

Le chien a découvert tant de choses après son sauvetage, comme se lier d'amitié avec des congénères, se prélasser au soleil, recevoir des caresses… Il a repris du poids et regagné quelques forces. Elvis a enfin compris ce que signifie être aimé et entouré.



The Dodo / YouTube

Il n'est malheureusement plus de ce monde, mais il aura au moins passé la dernière partie de sa vie dans le bonheur et la sécurité.

Le conseil Woopets : comment offrir du confort à un chien en fin de vie ?

En fin de vie, de petits aménagements peuvent contribuer à préserver le bien-être d’un chien et à limiter certaines sources d’inconfort. L’accompagnement doit toutefois être adapté à son état avec l’aide d’un vétérinaire.