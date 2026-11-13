Ce chien quitte chaque soir le lit pour dormir seul dans la cuisine, sa maîtresse explique ce rituel

Il arrive à la maîtresse de Toby de rentrer du travail et de chercher ce chien un moment avant de le dénicher sous un tas de coussins et de couvertures, sur le canapé. Rien ne laissait présager ces jeux de cache-cache lorsque le quadrupède d'environ 6 ans, la mâchoire et la hanche cassées, attendait depuis des semaines dans un refuge où personne ne demandait à le rencontrer.

Le jour où M a poussé la porte du refuge, les frais d'adoption avaient été ramenés à 5 dollars, comme le relatait iHeartDogs.com. Devant elle, Toby ne pesait que 12 livres, soit environ 5,4 kg ; très maigre, il portait les marques d'une période très dure et son pelage avait pris une teinte jaunâtre. Le personnel voulait tellement lui trouver un foyer qu'il a proposé à la visiteuse de ne même pas régler cette petite somme. Elle a accepté de l'emmener, et une tout autre vie a commencé pour lui.

Un passé rapporté avec prudence

D'où venait-il ? M elle-même n'en est pas certaine. D'après ce qu'elle a compris, les autorités avaient démantelé un réseau de combats de chiens et Toby figurait parmi les animaux conduits au refuge ; il aurait servi de chien appât. Elle reconnaît toutefois ne pas connaître les détails de cette période.

Un comportement a toutefois demandé de la patience au début : Toby protégeait sa nourriture. Sa maîtresse y voit la trace d'une époque où les repas ne venaient pas régulièrement, et il a fallu du temps à tout le monde pour s'adapter à cette habitude de son nouveau chien adulte.

Coussins, plaids et séances de câlins sont vite devenus ses grands plaisirs, le canapé en tête. C'est là qu'il rassemble parfois les coussins et les couvertures en une cabane improvisée, dans laquelle il se glisse jusqu'au retour de M. À la maison, on lui a donné le surnom de « little potato man », le petit bonhomme patate, en clin d'œil à son goût pour le farniente.

Pour autant, le rescapé ne colle pas en permanence à ses humains. M le décrit comme le chien le plus indépendant qu'elle ait jamais eu, lui qui grimpe volontiers sur les genoux devant la télévision ou se blottit dans le lit familial, mais qui, chaque soir, redescend dormir seul dans la cuisine. L'explication, d'après sa maîtresse, tient au grand-père, qui passe tous les matins à l'heure du petit-déjeuner : en bas, Toby est aux premières loges pour le premier repas de la journée.

Un pelage hétéroclite et un regard profondément expressif

Son apparence aussi fait sourire M. Elle lui prête des origines mêlées de terrier, de loulou de Poméranie, de Chihuahua et de Lhassa Apso, d'où une toison pour le moins hétéroclite : par endroits, le poil pousse serré et court, ailleurs il s'allonge en filaments légers, et certaines parties sont franchement duveteuses. Sa maîtresse s'amuse de cette fourrure qui paraît voleter autour de lui, et elle est tout aussi attachée à son regard, qu'elle trouve profondément expressif.

Voir Toby reprendre des forces et se sentir à son aise au milieu des siens compte beaucoup pour M, qui dit encore mal comprendre comment un chien aussi petit a pu survivre à ce qu'il a traversé avant leur rencontre. Lui qui attendait sans succès au refuge passe désormais ses journées entre un coin douillet pour dormir, des gens qui l'aiment et assez de coussins pour rebâtir sa cabane sur le canapé.