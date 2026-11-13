Sa famille d’accueil aide ce chien senior à manger en portant la nourriture jusqu’à sa gueule

Alyssa Buecker, famille d'accueil pour chiens depuis 20 ans, n'a pas hésité lorsque l'association Cuz i Matter Animal Rescue l'a contactée au sujet d'un petit chien senior en quête d'un foyer provisoire, rapportait The Dodo . L'animal, baptisé depuis Bert, venait d'un refuge situé près de la frontière entre le Texas et le Mexique.

Alyssa Buecker se consacre aujourd'hui aux petits chiens âgés, ses préférés, dont plusieurs partagent déjà sa maison. Le profil du nouveau venu correspondait donc exactement à ce qu'elle accueille volontiers.

© Alyssa Buecker

Avant d'arriver chez elle, le petit chien avait séjourné dans ce refuge frontalier, où on l'avait conduit après l'avoir trouvé errant. Son corps était infesté de tiques et, selon toute apparence, il avait passé une longue période à l'extérieur. Réduit à la peau sur les os, il cumulait les ennuis de santé : une mâchoire fracturée, une infection de l'oreille et une dent abcédée, entre autres.

Un nom hérité du dessin animé Les Ratons Laveurs

C'est sur l'une de ses photos qu'Alyssa a reconnu une silhouette familière. Le chien lui a semblé le portrait craché d'un personnage des « Ratons Laveurs » (The Raccoons), un dessin animé canadien pour enfants qu'elle regardait avec une amie dans les années 80, explique-t-elle. Ce personnage s'appelait Bert (Benoît Laveur dans la version française), et le nouveau venu a hérité de ce prénom. La même amie lui avait d'ailleurs offert, pour son anniversaire, un t-shirt orné des héros de la série.

© Alyssa Buecker

Des internautes vite conquis

Depuis, Alyssa s'emploie à installer Bert chez elle et à faire soigner ses maux, tout en partageant son parcours en ligne. Les internautes se sont vite pris d'affection pour lui, comparant son allure tantôt à une girafe, tantôt à un alpaga, à un raton laveur ou encore à un caméléon. Certains réclament même des produits dérivés à son effigie, qu'une amie de sa soigneuse est en train de préparer.

© Alyssa Buecker

« Il a une telle joie de vivre »

Au quotidien, ce senior qui n'a presque plus de dents conserve, selon Alyssa, un solide appétit, même s'il faut l'aider à amener la nourriture jusqu'à sa gueule en raison de sa mâchoire cassée et de ses dents manquantes.

Elle le décrit aussi comme un amateur de couvertures dans lesquelles il s'enfouit, de siestes et de grattouilles, qui se frotte aux gens à la manière d'un chat et apprécie Bean, l'un des félins de la maison. « Il a une telle joie de vivre, il est toujours content de me voir et toujours impatient de manger ! », dit-elle.

© Alyssa Buecker

De l'accueil à l'adoption

« Dès le début, il a été le petit bonhomme le plus doux, le plus courageux et le plus affectueux », affirme encore celle qui veille sur lui. La plupart de ses problèmes de santé sont désormais réglés ; reste une opération, déjà programmée, pour retirer ses dernières dents et le soulager.

Accueilli au départ à titre provisoire, Bert ne devrait pourtant pas repartir : Alyssa se dit presque certaine de l'adopter pour de bon. « J'ai l'impression qu'il fait partie de mes chiens de cœur que j'étais destinée à rencontrer, et j'ai tellement de chance de pouvoir m'occuper de lui », confie-t-elle.