Alertées en ligne, les forces de l'ordre secourent un Carlin suspendu par les pattes et arrêtent son maître

Au Salvador, un Carlin que des images montraient suspendu par les pattes à la fenêtre d'un appartement a été secouru par la mairie de la capitale San Salvador et la police, après un signalement reçu via les réseaux sociaux. L'homme visible à l'écran, un ancien footballeur professionnel devenu dentiste et âgé de 64 ans, a été arrêté. Il se trouve visé par des poursuites pour maltraitance animale.

Les faits ont eu lieu le 20 octobre 2026 à San Salvador, rapportait KRCR. Une vidéo, depuis largement partagée sur les réseaux sociaux, montrerait Héctor Alejandro Rosales Bonilla, 64 ans, tenant un Carlin par les pattes depuis la fenêtre d'un logement qui paraît se trouver au 5e étage d'un immeuble, pendant que le petit chien, suspendu dans le vide, pousse des cris de détresse.





La séquence dure au moins 4 secondes. Durant ce laps de temps, l'homme semble également prendre une photo ou une vidéo de l'animal qu'il maintient ainsi hors de la fenêtre.

Un signalement en ligne, une intervention immédiate

L'alerte est parvenue aux autorités de la ville par le biais des réseaux sociaux. « Nous avons reçu un signalement via les réseaux sociaux concernant un petit chien victime de maltraitance animale », a expliqué Mario Durán, maire de San Salvador, dans un message publié sur X et cité ici en traduction. Dans ce même message, l'élu a précisé comment ses équipes et la Police nationale civile du Salvador, la PNC, avaient réagi une fois le signalement reçu.

« Immédiatement, notre équipe, avec @PNCSV, est intervenue et a réussi à le secourir. Il est maintenant en sécurité et recevra les soins nécessaires. »

Du côté de la PNC, l'homme a été arrêté et se trouve désormais visé par des poursuites pour maltraitance animale. « Nous ne tolérerons pas ce type d'actes », a averti l'institution sur X après cette arrestation, dans un message lui aussi traduit.

D'après le New York Post, Rosales Bonilla a porté dans les années 1990 les couleurs du C.D. Águila, un club de la Primera División salvadorienne, et il exerce aujourd'hui le métier de dentiste.

Une fois l'arrestation effectuée, le bureau du maire a diffusé une seconde vidéo, dans laquelle le Carlin joue cette fois avec un agent. Pour l'heure, on ignore en revanche dans quel état de santé se trouve le petit chien et quelle suite la justice donnera à l'affaire.