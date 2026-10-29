Un bruit inhabituel intrigue cette femme, elle découvre son chien dans la piscine à balles de ses enfants (vidéo)

Fenway a jeté son dévolu sur un coin de la maison qui n'avait pas été pensé pour lui. Intriguée par un bruit inhabituel, son adoptante est allée voir ce qui se passait et est tombée sur une scène qu'elle a tenu à filmer, pour le plus grand plaisir de ses abonnés sur TikTok.

Un bruit suspect quelque part dans la maison, et voilà l'humaine de Fenway partie en reconnaissance. Comme le raconte Pet Helpful, elle n'a pas tardé à découvrir l'origine du vacarme : son chien, qui s'ébattait en toute décontraction dans la piscine à balles des enfants et semblait s'y amuser comme jamais.

Cette installation n'avait pourtant rien d'un accessoire canin au départ. La famille avait bâti cette piscine à balles pour ses garçons durant la période du Covid. Et aujourd'hui ? C'est le toutou de la maison qui en profite autant qu'eux, de l'aveu même de son adoptante.

Sur les images, Fen, comme on le surnomme, enchaînait les courses folles autour de sa nouvelle aire de jeu, visiblement enchanté par cette découverte. Il plongeait dans les balles, en ressortait aussitôt, y replongeait de plus belle... Un va-et-vient qui donnait l'impression qu'il attendait que son adoptante l'y rejoigne !

Construite pour les garçons, adoptée par le chien

La légende qui accompagne la vidéo en dit long sur la surprise de l'humaine de Fenway. « Je n'invente rien. Nous avons construit cette piscine à balles pour les garçons pendant le COVID… maintenant le chien s'en amuse autant qu'eux ! MDR ! », écrit-elle avec amusement.

Sous la publication, les réactions se sont vite accumulées : des centaines de commentaires, amusés ou attendris par l'énergie de l'animal, certains invitant même son adoptante à aller le rejoindre au milieu des balles.

Une internaute a glissé une idée plus pratique : dissimuler quelques friandises, coupées en petits morceaux, parmi les balles pour que Fen les déniche lui-même et se creuse un peu la tête. L'auteure du clip a trouvé la suggestion excellente... tout en soupçonnant son compagnon à 4 pattes d'avoir déjà repéré les biscuits et autres en-cas des enfants égarés au fond de la piscine !

© @mother.tucker4 / TikTok (capture d'écran)

L'info Woopets : les piscines à balles sont-elles sans danger pour les chiens ?

Ce genre d'installation a de quoi occuper l'esprit d'un jeune chien, mais nous vous recommandons de garder un œil sur votre toutou. Les chiens ont, en effet, tendance à attraper les balles avec leurs dents, or celles qui garnissent ces piscines pour enfants n'offrent guère de résistance. Une fois trouées, aplaties ou réduites en miettes, elles libèrent des morceaux de plastique qu'un animal risque d'avaler, avec à la clé une possible occlusion intestinale, c'est-à-dire un blocage du tube digestif, ou encore un étouffement.