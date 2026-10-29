7 chiots abandonnés sont pris pour une autre race, jusqu’à l’apparition de reflets dans leur pelage

Le 29 mars 2026, un promeneur a remarqué une portée de 7 chiots âgés d'environ 1 mois, abandonnée sous un buisson à Abingdon, en Angleterre. Sans cette rencontre, la suite aurait pu être tout autre pour ces petits, que des bénévoles ont ensuite soignés et nourris au biberon.

Personne ne sait qui avait abandonné ces chiots sous un buisson de la ville anglaise. Livrés à eux-mêmes à cet âge, les 7 petits quadrupèdes risquaient le pire, et le passant qui les a repérés leur a évité cette issue. Leur parcours, relayé par la BBC, s'est poursuivi à l'Oxfordshire Animal Sanctuary, où ils ont été recueillis et ont reçu les soins dont ils avaient besoin.

© Blue Cross

Des soins et des biberons

Les 7 jeunes canidés ont été soignés pour des problèmes aux yeux et des écoulements du nez. Chez certains, des signes d'aspiration et de la léthargie ont fait redouter une pneumonie aux vétérinaires, mais la crainte ne s'est pas confirmée.

Trop jeunes pour se passer du lait de leur mère, ces chiots ont reçu le biberon des mains de l'équipe. Les bénévoles leur ont aussi choisi des prénoms, Harold, Norman, Bernie, Tilly, Hettie, Betsy et Sandy.

© Oxfordshire Animal Sanctuary

Une race qui n'était pas la bonne

Avec leur robe foncée, les nouveaux venus ont d'abord été inscrits comme des Staffordshire Bull Terriers. Par la suite, des reflets écaille de tortue sont vite ressortis sur leur poil, et le refuge a compris qu'il avait en réalité affaire à des Shih Tzu.

© Blue Cross

Les 7 rescapés ont ensuite été transférés au centre Blue Cross Burford. « C’est une chance qu’ils aient été découverts à ce moment-là et mis en sécurité, car ils n’auraient probablement pas survécu seuls », déclarait Anouska Ashmead-Bartlett, coordinatrice des admissions de cette structure.

Quant à l'origine de la portée, elle évoquait une piste, sans certitude : celle d'un éleveur qui n'aurait pas réussi à vendre ses chiots. Elle précisait également que le Shih Tzu, avec son museau court, appartient aux races brachycéphales, ce qui expose ces chiens à des affections des yeux et des voies respiratoires.

© Blue Cross

« Leur histoire aurait pu se terminer très différemment »

Le dénouement est arrivé par une mise à jour de l'Oxfordshire Animal Sanctuary sur sa page Facebook : alors âgés de 6 semaines, les 7 chiots ont tous été placés dans un foyer.

« Nous sommes ravis de voir ces chiots connaître la fin heureuse qu’ils méritent dans de nouveaux foyers aimants », indiquait Anouska Ashmead-Bartlett, qui rappelait aussi ce qui aurait pu se produire sous ce buisson d'Abingdon. « S’ils n’avaient pas été retrouvés à ce moment-là, leur histoire aurait pu se terminer très différemment », ajoutait-elle.