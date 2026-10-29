Ce chien de thérapie fête sa 1000e visite et passe de chambre en chambre pour réconforter les patients

L'après-midi du mercredi 28 octobre, au Louis A. Johnson VA Medical Center de Clarksburg en Virginie-Occidentale, Shadow a fêté sa 1 000e visite comptabilisée par l'Alliance of Therapy Dogs, rapportait WV News . Ce chien de thérapie de 12 ans et son maître, Chuck McWilliams, apportent depuis des années réconfort et compagnie aux patients, au personnel hospitalier et à d'autres habitants de cet État américain.

C'est un ami de Chuck McWilliams qui lui avait fait connaître l'Alliance of Therapy Dogs. Le maître avait ensuite entrepris de former son chien, puis le duo avait déposé sa candidature et passé les tests exigés avant d'entamer ses premières tournées, vers 2020, sous la bannière de l'alliance.

Shadow ne fait rien de ce que font habituellement les chiens, raconte son maître : pas de balle, pas de baignade dans le lac. Les visites, elles, sont une autre affaire. « S'il sait qu'il va rendre visite à quelqu'un, il est devant la porte avant moi, et il est prêt à partir », confie Chuck.

© Faithlyn Graham

Au service des premiers intervenants

Chuck McWilliams a ensuite rejoint First Responder Therapy Dogs, une organisation tournée vers le soutien des premiers intervenants. Après une formation complémentaire consacrée à l'anxiété, au stress et au stress post-traumatique, le Labrador Retriever à la robe noire est devenu, d'après son maître, le premier chien de thérapie certifié pour les premiers intervenants de Virginie-Occidentale. Chuck évalue entre 55 et 65 le nombre de visites menées par ce biais, qui s'ajoutent aux 1 000 décomptées par l'alliance.

Aujourd'hui, le binôme se rend dans des hôpitaux, des événements et d'autres établissements, notamment à l'United Hospital Center et à WVU Medicine, à Morgantown. Sur place, Chuck et Shadow parcourent les couloirs et entrent dans les chambres, jusqu'en soins intensifs.

© Faithlyn Graham

Avec Shadow, l'ambiance change

Les bénéfices ne se limitent pas aux patients. Chuck McWilliams dit avoir vu des employés tendus se détendre, rire et parler d'autre chose que de leur travail après un moment passé avec Shadow : au bout de 20 ou 25 minutes, selon lui, l'ambiance a changé. « S'il y a un moyen de réduire ce stress, ça n'a pas de prix », résume-t-il, en ajoutant que ces rires sont la récompense que reçoit le duo.

L'effet touche parfois des personnes qui n'étaient pas à l'aise avec les chiens. Le maître se souvient d'une infirmière de l'United Hospital Center qui redoutait Shadow au début. Au fil de plusieurs mois, elle s'est habituée à lui, jusqu'à le caresser et passer du temps à ses côtés, puis elle a confié à Chuck que le chien l'avait aidée à retrouver le plaisir d'être en compagnie d'un animal.

« Ils nous égayent tous »

Du côté des patients, Paul Hogsett, soigné au centre médical, apprécie lui aussi ces passages d'animaux, qui donnent l'occasion de retrouver la compagnie d'une bête comme celles que beaucoup ont eues chez eux. « Ils nous égayent tous », dit-il, avant d'ajouter que tout le monde veut leur parler dès qu'ils franchissent la porte. Les visiteurs à 4 pattes circulent de chambre en chambre, ce qui permet même à ceux qui quittent difficilement leur lit d'en profiter ; outre les chiens, des poneys miniatures sont déjà venus voir les patients.

© Faithlyn Graham

Charles Forinash, un autre habitué des visites de Shadow, parle d'enthousiasme et de compagnie. La plupart des patients ont eu ou ont encore des animaux chez eux, souligne-t-il. « Et bien souvent, ils nous donnent l'envie de vivre », ajoute-t-il. Croiser le chien compte, à ses yeux, parmi les meilleurs moments de sa journée, tant il apporte de chaleur à ceux qu'il visite.

© Faithlyn Graham

« C'est mon meilleur ami »

À 12 ans et demi environ, Shadow commence à accuser son âge, ses pattes arrière faiblissant. Son vétérinaire estime toutefois, d'après Chuck McWilliams, que l'activité liée aux visites peut l'aider à rester en forme.

Le maître sait que son chien ne l'accompagnera pas éternellement, mais il n'envisage ni de former un autre animal de thérapie, ni de remplacer le lien qui les unit, ces tournées leur offrant aussi des moments passés ensemble. « C'est mon meilleur ami », dit-il simplement. En attendant, le duo continue ses visites, dont les étapes se suivent sur Instagram via le compte @shadow_therapy_dog.