Yorkshire Terrier : La chienne Ina va bien après le coup de pied filmé que sa famille a découvert sur TikTok

À Ribérac (Dordogne), une habitante a découvert par les réseaux sociaux que sa Yorkshire, Ina, avait été victime d'un acte d'une grande violence en pleine rue, de la part d'un jeune homme, rapportait ici.fr . Les images, repérées par l'un de ses enfants sur TikTok, totalisent des milliers de vues depuis plusieurs jours. La chienne se porte bien, mais la diffusion de la vidéo a eu des répercussions bien au-delà de son foyer.

Rien ne préparait la propriétaire de l'animal, qui tient à rester anonyme, à retrouver sa petite femelle Yorkshire Terrier dans une vidéo en ligne. La séquence a été repérée sur TikTok par un de ses enfants, venu la lui présenter. En la visionnant, la famille a identifié Ina, avec étonnement.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la séquence montrant l'individu asséner un violent coup de pied à Ina remonterait à environ 5 mois. Sa maîtresse, elle, assure n'avoir remarqué aucune blessure sur la petite chienne ces dernières semaines. Aujourd'hui, Ina se porte bien, une nouvelle que la mairie de Ribérac a également partagée sur ses réseaux sociaux, notamment sa page Facebook.

Des familles harcelées à tort

L'écho donné à cette histoire déborde désormais la Ribéracoise. Qu'elle soit dans la rue ou chez elle, des habitants de la commune l'interrogent sans relâche sur l'état de sa chienne.

Le retentissement de la vidéo a aussi eu des conséquences bien plus graves, loin de la Dordogne. Dans le Pas-de-Calais comme dans les Vosges, plusieurs foyers étrangers à l'affaire ont été pris pour cible à tort. Un autre article d'ICI Périgord précisait qu'une mère de famille du Nord avait reçu 500 appels de menaces et s'était vue contrainte de prendre un nouveau numéro de téléphone, qu'une 2e personne avait subi le même harcèlement dans les Vosges et que des individus armés s'étaient présentés chez une autre famille.

Des plaintes déposées, un suspect interpellé

Sur le plan judiciaire, la maîtresse d'Ina a déposé plainte, tout comme des associations de défense des animaux. Dès le 21 octobre 2026, 2 plaintes étaient enregistrées, et le maire de Ribérac avait lui aussi saisi la Justice. Quant à la propriétaire, son seul souhait est désormais de se retrouver face à celui qui a frappé son animal.

L'enquête a connu un tournant le vendredi 23 octobre 2026 au matin, avec l'interpellation à Neuvic, en Dordogne, d'un jeune homme soupçonné d'être l'auteur de ce coup de pied filmé et massivement partagé. À ce stade, il n'est qu'un suspect.