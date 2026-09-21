Ce chiot hurlait dès qu’on approchait de son box, puis s’est apaisé sur l’épaule d’un soigneur (vidéo)

Recueilli dans un refuge du Nouveau-Mexique (États-Unis), ce chiot hurlait dès lors qu’un humain s’approchait de son box, la situation a évolué grâce à un employé très attaché au bien-être animal. Après des heures de tentatives et de longs moments de « care » (prendre soin), l’homme est parvenu à gagner la confiance de la boule de poils, et bien plus encore.

« Le plus beau des compliments, c’est lorsqu’un chien se sent bien avec vous », débute la vidéo postée sur TikTok par le soigneur et employé de refuge « @SaucySurge ». Les images qui suivent sont très émouvantes, souligne PetHelpful.

Un stress extrême

L’arrivée au refuge est une source de stress importante, et ce petit chiot l’a malheureusement vécu au Animal Services Center of Mesilla Valley situé à Las Cruces. Littéralement en détresse, il exprimait son mal-être à travers de cris, des hurlements et une agitation intense. Perdu dans ce nouvel endroit, et sans doute après avoir vécu des moments difficiles, le chiot ne savait tout simplement pas comment agir face à l’humain.

@saucysurge / TikTok

Une patience admirable

Spécialisé dans le bien-être animal, l’homme a fait face au chiot terrorisé en se donnant pour défi de l’apaiser. Avec les bons gestes, un regard doux et des paroles apaisantes, le soigneur est arrivé à ses fins. L’image du chiot lové sur l’épaule expose toute la réussite du parcours. Encore vulnérable, la boule de poils a bien évolué, et a trouvé dans les bras de l’homme tout ce qui lui manquait. Désormais, elle a son refuge humain au cœur de l’environnement bruyant et anxiogène.

Un lien humain essentiel

La vidéo nous rappelle toute l’importance du lien à entretenir avec l’humain au sein des refuges. Ce temps accordé et cette bienveillance sont au cœur de la prise en charge, mais les employés et bénévoles sont parfois confrontés à un manque de moyens, donc de minutes à accorder aux pensionnaires.

Que peut-on apporter à un chien en tant que bénévole ?

Souvent les bienvenus, les bénévoles peuvent contribuer à soulager les équipes des refuges. Leurs missions peuvent être les suivantes :

Apporter du réconfort et contribuer à diminuer le stress des animaux

Participer à la socialisation des chiens, notamment à travers des sorties

Permettre une activité physique essentielle au bien-être psychologique

Devenir bénévole dans un refuge passe généralement par une inscription auprès de la structure choisie. Les conditions vous sont ensuite présentées, ainsi que les modalités de candidature. Les profils recrutés sont variés, allant de la prise en soin des animaux à l’entretien des bâtiments.