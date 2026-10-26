Cette chienne rescapée d’un tir a un nouveau rôle dans sa famille, 2 ans après son sauvetage

Appelée Octavia lorsqu'elle n'était qu'un chiot, Tamy avait été blessée par un tir d'arme à feu. L'association Action Protection Animale, qui l'avait secourue et lui avait permis de rencontrer sa famille, avait raconté son histoire en septembre 2024. 2 ans plus tard, l'organisation donne de ses nouvelles à ses lecteurs sur son site, Actionprotectionanimale.com .

Le message a une particularité : il est rédigé à la première personne, comme si Tamy s'adressait directement à celles et ceux qui avaient suivi sa bouleversante histoire, et il s'ouvre sur un clin d'œil à leur mémoire. Par ce procédé, Action Protection Animale retrace le chemin parcouru depuis le tir et dit sa joie de pouvoir enfin partager ces nouvelles.

Blessée par arme à feu, puis recueillie et soignée

Dans son premier récit, en septembre 2024, l'association avait décrit la situation de la petite Octavia. La lettre rappelle que la chienne avait alors eu très mal et qu'elle avait bien failli ne pas survivre.

L'intervention d'Action Protection Animale a alors tout changé. L'organisation a mis la rescapée à l'abri et l'a fait soigner ; c'est aussi par son intermédiaire que l'animal a rencontré la famille auprès de laquelle il vit aujourd'hui sous le nom de Tamy.

Une grande nouvelle dans la famille

Depuis, la chienne partage la vie de famille de ses adoptants, entre câlins et affection quotidienne. Pourtant, précise la lettre, ce n'est pas pour vanter ce quotidien que l'association a repris contact avec ses lecteurs.

La véritable nouvelle tient en une phrase, écrite en lettres capitales : Tamy est devenue grande sœur. Un bébé a, en effet, rejoint le foyer de ses maîtres, et le message annonce que la chienne a désormais une place nouvelle à tenir auprès de la famille, sans en dire davantage.

« Eh oui ! Mes humains ont accueilli un petit bébé dans notre famille. Et moi, j’ai désormais un nouveau rôle très important à jouer. Alors je ne vais pas vous en dire beaucoup plus… », peut-on effectivement lire.

Le message se referme sur quelques mots de remerciement, adressés à la vie et à celles et ceux qui ont secouru la chienne lorsqu'elle n'était encore qu'un chiot : « Merci la vie, merci l’adoption, merci à ceux qui m’ont sauvée. »