« Un chien négligé a droit à une seconde chance » grâce à une passante qui venait le voir chaque jour (vidéo)

Devant une maison, un chien noir et blanc nommé Pinky vivait enchaîné. Ses propriétaires n'avaient pas les moyens de bien s'occuper de lui. Une femme l'a remarqué et, au lieu de passer son chemin, est revenue le voir jour après jour. Sa patience allait-elle suffire à changer le destin de ce pauvre toutou en quête d'une vie meilleure ?

Son histoire, relayée par le média Dog Time, tient dans une vidéo mise en ligne le 27 juillet 2026 sur le compte Instagram @pinkyssecondchance, qui est tenu par la famille qui héberge l'animal aujourd'hui.

Les images s'ouvrent sur Pinky étendu au soleil devant la maison, tandis qu'un texte incrusté annonce la couleur : « Un chien négligé a droit à une seconde chance. »

La sauveteuse y explique qu'elle gardait un œil sur lui depuis le jour où elle l'avait aperçu attaché dehors. D'après son constat, ses détenteurs n'avaient ni les moyens de s'occuper correctement de lui, ni ceux de faire soigner ses problèmes de santé. Attaché devant chez eux, le chien ne recevait selon elle guère d'attention.

© @pinkyssecondchance / Instagram

Des visites quotidiennes et beaucoup de persévérance

Plutôt que de passer à autre chose, cette passante au grand cœur a pris l'habitude de venir chaque jour s'occuper de Pinky comme elle le pouvait. Dans le même temps, elle revenait sans cesse vers ses propriétaires avec une seule demande : qu'ils la laissent héberger l'animal sous son toit.

Le résultat ? Sa ténacité a payé, puisque les propriétaires ont fini par accepter de le lui laisser. La bonne samaritaine est devenue la famille d'accueil de ce chien. Pinky a ainsi quitté sa chaîne pour une seconde chance, avec un foyer où l'attendaient enfin les soins dont il avait besoin.

Première nuit dans un petit nid douillet

Ses bienfaiteurs ont aussi partagé, dans une autre publication, sa toute première nuit à la maison. On y voit le toutou remuer la queue avec énergie, l'air visiblement enjoué.

Depuis, le chien est décrit comme en pleine récupération, reprenant des forces auprès de ceux qui l'ont recueilli. Il reçoit enfin les soins et l'attention qui lui manquaient.

Pinky a aussi un nouveau frère canin, dont les aventures se suivent sur un autre compte, @yotethedog. La vidéo de son sauvetage, elle, a dépassé les 12 000 mentions « j'aime » et attiré une foule de commentaires attendris par le geste de sa sauveteuse.

« Chaque sauvetage commence par quelqu'un qui décide de s'en occuper », résume cette dernière en légende de sa publication.