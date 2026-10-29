« Vérifiez votre voiture » : il sauve un chaton coincé sous son capot et alerte les automobilistes

A Malte, un automobiliste du nom de Dylan Portelli a vécu une rencontre inattendue au volant : un tout petit chaton s'était logé dans le compartiment moteur de sa voiture. Le rescapé a depuis rejoint un nouveau foyer, rapporte Lovin Malta , et son sauveteur a profité de son récit pour inviter les conducteurs à la vigilance, alors que les températures commencent à baisser.

Au volant depuis un quart d'heure, Dylan Portelli a reconnu des miaulements de chat. Inquiet de savoir d'où venait ce bruit, il s'est garé, puis a soulevé le capot de sa voiture.

Un chaton minuscule s'y trouvait, coincé dans le compartiment moteur. L'automobiliste a réussi à le sortir de là indemne, avant de raconter la scène sur Facebook.

« Ils savent où aller, ces petits trésors »

L'homme a gardé le chaton au pelage roux et blanc auprès de lui quelque temps, jusqu'à trouver une personne disposée à l'accueillir pour de bon. Il a terminé sa publication sur une note amusée, en évoquant ces petits félins qui, à l'en croire, savent vers qui se tourner.

« Ils savent où aller, ces petits trésors. Comme on dit, [ils trouvent toujours] la bonne personne ! »

« Vérifiez votre voiture »

Si Dylan a tenu à partager cette aventure, c'est d'abord pour alerter. Il avait déjà trouvé un chaton caché dans son véhicule par le passé, et il prévient que ces situations pourraient devenir plus fréquentes à mesure que le temps se refroidit. Il a expliqué vouloir sensibiliser les autres automobilistes, afin qu'ils évitent de mettre un animal en danger sans s'en apercevoir.

« Faites attention et vérifiez votre voiture, surtout si vous entendez un chat miauler. »

Le média rappelle de son côté que les félins vont volontiers se blottir dans des recoins tièdes et protégés, et que l'espace sous le capot peut les attirer une fois la voiture utilisée. Le risque apparaît lorsque le conducteur démarre sans savoir qu'un animal s'y est installé. Selon lui, quelques secondes consacrées à inspecter la voiture avant de tourner la clé, en particulier à la saison froide, pourraient épargner une vie.