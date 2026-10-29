Japhy à Animal Expo : le bien-être du chien va bien au-delà de la gamelle

Pour un chien, une alimentation adaptée, c’est essentiel. Mais pour être bien dans ses pattes, il a aussi besoin de bouger, d’explorer et de partager des moments avec son humain. C’est justement cette vision globale du bien-être canin que Japhy a mise à l’honneur à Animal Expo, les 24 et 25 octobre derniers, avec son espace d’activités « Dog Days by Japhy ».

Les 24 et 25 octobre 2026, le Parc Floral de Paris a accueilli Animal Expo, le grand rendez-vous dédié à nos animaux de compagnie et à leur bien-être. Pendant 2 jours, chiens, chats et bien d’autres petits compagnons ont été à l’honneur, aux côtés de nombreuses marques, d’exposants et de spécialistes venus partager leurs conseils, leurs nouveautés et leur passion des animaux.

Parmi eux, Japhy, une marque d’alimentation premium qui propose des croquettes adaptées à chaque chien et à chaque chat, mais aussi des terrines, des friandises, des bâtonnets dentaires et d’autres produits fonctionnels de qualité. L’objectif ? Accompagner nos fidèles compagnons au quotidien pour qu’ils restent en pleine forme et profitent pleinement de chaque moment passé à nos côtés !

Cette année, la marque a choisi d’aller plus loin que le traditionnel stand commercial. Pour la première fois, elle a en effet sponsorisé Dog Days by Japhy, un parc extérieur dédié aux activités canines, installé à l’entrée du salon. Un espace pensé pour permettre aux chiens de se dépenser, de s’amuser et de partager de beaux moments avec leurs humains, tout en mettant à l’honneur une conviction chère à Japhy : le bien-être de nos compagnons passe aussi par le jeu, le mouvement et la complicité au quotidien.

Dog Days by Japhy : des activités stimulantes pour tous les chiens

Au cœur de ce parc extérieur situé à l’entrée d’Animal Expo, les chiens étaient invités à explorer de nouvelles activités, à leur rythme et toujours accompagnés de leur maître. Tout au long du week-end, les éducateurs canins partenaires de Demeure Canine ont notamment animé des ateliers et des démonstrations pensés pour stimuler différentes facettes de leur personnalité.

© Japhy

Les plus dynamiques pouvaient se dépenser grâce à l’agility, au tunneling, au Hooper ou à la course au leurre, tandis que le Nosework et le Hayball faisaient appel à leur curiosité, à leur flair et à leurs capacités de réflexion. La proprioception, quant à elle, leur permettait de mieux prendre conscience de leur corps et de leurs mouvements.

Autant d’expériences variées pour découvrir de nouvelles sensations, développer ses capacités et prendre confiance, tout en partageant un moment privilégié avec son humain.

© Japhy

Une autre façon d’accompagner le bien-être animal

Au-delà des activités, Dog Days by Japhy a en effet mis à l’honneur un aspect essentiel du bien-être canin : la complicité avec son maître. Prendre soin de son chien, c’est bien sûr veiller à son alimentation et à sa santé, mais aussi lui offrir des occasions de jouer, d’explorer et d’apprendre à son rythme.

Les ateliers ont ainsi permis aux visiteurs de mieux comprendre les besoins de leur compagnon à 4 pattes, tout en profitant des conseils des éducateurs canins partenaires de Demeure Canine.

© Japhy

Pour Japhy, vous l'aurez compris, le bien-être de nos chiens ne se résume pas à ce qu’il y a dans leur gamelle. Si une alimentation de qualité est bien sûr essentielle pour leur santé, leur équilibre passe aussi par l’activité physique, une éducation bienveillante et tous ces moments de complicité avec leur humain.

C’est cette vision globale que la marque souhaite mettre en avant : aider chaque chien à s’épanouir pleinement, dans son corps comme dans sa tête. Bien manger, jouer, explorer et grandir à nos côtés… Voilà la recette du bien-être pour nos boules de poils !

Pour en savoir plus sur la marque, rendez-vous directement sur le site de Japhy.