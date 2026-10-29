Chaton abandonné : jeté dans un sac plastique à la naissance, le seul rescapé de sa fratrie attend d'être adopté

Marmite est le seul survivant d'une portée de 4 chatons nouveau-nés abandonnés début août dans un sac plastique, au bord d'une route de Caerphilly, au pays de Galles. Recueilli par Cats Protection, ce chaton noir âgé de 11 semaines cherche désormais un foyer, rapportait Nation.Cymru .

C'est le flair d'un chien qui a permis de retrouver la portée. Le maître du canidé longeait une zone boisée lorsque l'animal a flairé le sac. A l'intérieur de celui-ci se trouvaient 4 chatons, Marmite, 2 frères et sœurs entièrement noirs et une petite femelle au pelage noir et blanc, venus au monde depuis si peu de temps que leur placenta était encore attaché.

Même avec des soins vétérinaires spécialisés administrés en urgence, leurs chances de s'en sortir restaient très minces. Des familles d'accueil bénévoles expérimentées les ont alors biberonnés jour et nuit, d'abord à Cats Protection Gwent, puis à Cats Protection Weston-Super-Mare & District, qui a pris le relais sans interrompre cette surveillance de chaque instant.

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« Il était impossible de croire qu'on les ait jetés si cruellement comme des déchets »

« J'ai été choquée à l'arrivée de Marmite et de ses frères et sœurs depuis notre antenne du Gwent : ils étaient si petits et si fragiles ; il était impossible de croire qu'on les ait jetés si cruellement comme des déchets », confie Lynda Mears, coordinatrice de l'antenne de Weston-Super-Mare. Elle rappelle qu'à cet âge, un chaton est sourd, aveugle, incapable de marcher et de conserver sa chaleur ; or ces petits, privés des anticorps du lait de leur mère, étaient restés exposés dehors. « C'était un miracle qu'ils soient encore en vie et ils avaient besoin d'une attention constante », ajoute-t-elle.

Toute la portée n'a pas pu être sauvée, poursuit la coordinatrice. 2 des chatons noirs ont décliné puis sont morts malgré tous les efforts, tandis que la petite femelle bicolore développait des malformations des yeux douloureuses ; pour lui épargner cette souffrance, l'équipe a choisi de l'endormir. Marmite, lui, a tenu bon.

Des ficelles et des balles de ping-pong

Au terme de plusieurs semaines de lutte, Marmite a repris des forces. Âgé de 11 semaines et désormais hors de danger, il est devenu un chaton joueur qui, d'après Lynda Mears, vient saluer chaque personne entrant dans sa pièce, poursuit les ficelles et chasse les balles de ping-pong à longueur de journée.

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La coordinatrice précise toutefois qu'il n'a eu ni mère ni frères et sœurs pour lui apprendre à jouer en douceur. L'association souhaite donc lui trouver un foyer sans jeunes enfants, et promet à ceux qui l'accueilleront un compagnon attachant.

« Marmite est incroyablement spécial et prouve vraiment que les chats noirs peuvent porter chance », affirme encore Lynda Mears.

Marmite attend sa famille

Cats Protection défend les félins à la robe noire depuis longtemps : elle a lancé la National Black Cat Day en 2011 pour alerter sur le fait qu'ils attendaient en moyenne une semaine de plus que les autres avant d'être adoptés. Cet écart n'est plus aujourd'hui que de 2 jours.

En attendant qu'une famille se présente, il est possible de faire parvenir à Marmite des croquettes pour chaton, un distributeur-jeu ou un jouet, et ceux qui souhaitent adopter ce chaton peuvent se renseigner auprès de Cats Protection Weston-Super-Mare & District.