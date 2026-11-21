À Monroe, dans l'État de Washington (États-Unis), Emily tient la librairie d'occasion Main Street Books avec une compagne de travail peu ordinaire : sa chatte Miranda, qui a pris l'habitude de se percher sur elle pendant qu'elle s'occupe de la boutique. Leur quotidien, relayé par Parade , offre à ce commerce une autre attraction que les ouvrages alignés sur ses étagères.

Lorsque le média The Dodo a interrogé Emily sur cette drôle de manie, la libraire répondait aux questions tout en essayant de déloger Miranda de son épaule. Elle lui proposait à la place ses jambes croisées, un siège qu'elle jugeait pourtant tout à fait solide.

C'est que la chatte a ses exigences. « Elle aime avoir son poids soutenu », a expliqué sa maîtresse. Voilà pourquoi, la plupart du temps, Miranda s'installe sur l'épaule d'Emily, quand ce n'est pas sur sa tête, les pattes avant posées sur elle.

Rendez-vous derrière la vitrine

La minette, qui dort à la librairie, connaît d'après Emily l'heure à laquelle celle-ci prend son poste : le plus souvent, elle l'attend déjà, installée dans la vitrine.

Miranda n'a pourtant pas toujours régné sur les lieux. Quand Emily a acheté Main Street Books, en 2012, la boutique avait déjà son chat de librairie, mort en 2019. C'est sa disparition qui a ouvert la voie à la propre chatte de la libraire, venue à son tour prendre ses quartiers au milieu des livres.

© @mainstbooksmonroe / Instagram

La reine des cartons vides

Depuis, la hiérarchie ne fait plus de doute. « Et maintenant, elle est un peu la reine de la maison », a résumé Emily, convaincue que sa protégée mesure l'importance du rôle qu'elle tient dans la boutique.

Son trône n'est d'ailleurs pas toujours l'épaule de sa maîtresse. Miranda aime aussi fouiller les cartons de livres une fois qu'ils ont été vidés, et elle semble prendre plaisir à dénicher, d'un bout à l'autre du magasin, de nouveaux recoins pour la sieste. Une vie de rêve en somme !

L'info Woopets - Pourquoi les chats aiment-ils grimper sur les épaules de leurs humains ?

Si comme Miranda votre chat prend parfois vos épaules pour un véritable perchoir, rassurez-vous : ce drôle de comportement n'a rien d'exceptionnel ! Les félins aiment naturellement prendre de la hauteur. Depuis un endroit élevé, ils peuvent observer leur environnement, surveiller ce qui se passe autour d'eux et se sentir davantage en sécurité. Vos épaules deviennent alors un petit poste d'observation idéal !

Mais ce n'est pas tout. En choisissant de grimper sur vous, votre compagnon profite aussi de votre proximité et de votre chaleur. Votre odeur familière peut le rassurer, tandis que ce contact privilégié renforce votre complicité. Certains chats particulièrement curieux ou sociables apprécient également d'être au cœur de l'action et de participer à toutes vos activités… même lorsque vous essayez simplement de travailler !

Bien sûr, chaque chat a son petit caractère. Certains préfèrent les étagères, d'autres les dossiers de chaise, et quelques-uns choisissent tout simplement leur humain comme perchoir favori. Si cette habitude vous amuse, veillez toutefois à ce que votre félin puisse grimper et redescendre sans se faire mal. Après tout, partager son quotidien avec un petit acrobate à moustaches fait aussi partie des joies de la vie avec un chat !