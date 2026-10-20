À Dunkerque (59), 5 chattes rescapées de la rue deviennent les mascottes permanentes de cette librairie (vidéo)

À Dunkerque (Nord), Sandra Valageas a des collègues d'un genre un peu particulier : Scarlett, Colette, Agatha, Rose et Roxane, 5 chattes qui se promènent librement entre les rayonnages de sa librairie indépendante. Derrière cette boutique où l'on vient autant pour les romans que pour les ronrons se cache un projet de reconversion mûri pendant plus de 10 ans…

Il existe des lieux de travail où la sieste n'est pas un motif de recadrage, mais une habitude visiblement tolérée par la direction... Dans la librairie de Sandra Valageas, à Dunkerque (Nord), les collègues de la patronne ont 4 pattes et des moustaches, comme le raconte France 3 Hauts-de-France. Elles répondent aux noms de Scarlett, Colette, Agatha, Rose et Roxane, et toutes partagent le même parcours : la rue, puis un refuge ou une association, avant de trouver enfin une maison au milieu des livres.

© Ludovic Brimbeuf / France Télévisions

Une équipe de filles entre les rayonnages

« C'est une équipe de filles », sourit la libraire. « Ce sont mes collègues de travail. Elles ont toutes des caractères et des tempéraments différents, mais elles s'entendent toutes très, très bien. »

Si chacune a son petit caractère, personne ne songerait en tout cas à déloger ces minettes lorsqu'elles s'accordent une pause entre 2 rayons.

© Ludovic Brimbeuf

Tout est parti de Venise

Pour Sandra, tout a commencé à Venise où elle a découvert une librairie dont le propriétaire laisse ses chats circuler librement entre les ouvrages. Le déclic a été immédiat ! Depuis 2015, elle a alors travaillé sur son projet et, comme elle ne venait pas du monde du livre, elle s'est formée à l'École de la librairie de Maisons-Alfort. Une reconversion qui lui a permis de réunir ses 2 passions, avec une ambition clairement affichée : « reconnecter les gens à la fois aux livres et au vivant ».

Pour la libraire, ces compagnes à 4 pattes ne sont pas un simple argument commercial. Elle voit dans le chat un vieux complice de la littérature, dont les ronronnements suffisent à apaiser les lieux.

« Le chat, depuis des millénaires, est lié à la littérature et apporte cette atmosphère apaisante, de la sérénité. L'entendre ronronner, c'est quelque chose de très, très apaisant. »

Un parrain écrivain pour Scarlett

La boutique reste avant tout une librairie généraliste et indépendante, dont Sandra choisit elle-même les titres. S'y ajoutent de la papeterie, des cartes, des jeux et des activités créatives, ainsi qu'un salon de thé où l'on peut s'attabler devant une boisson et des pâtisseries préparées localement. Rencontres, ateliers, groupes de lecture et dédicaces viennent aussi rythmer la vie du lieu.

Les séances de dédicaces ont d'ailleurs été inaugurées par l'écrivain nordiste Franck Thilliez, qui parraine même Scarlett, l'une des 5 pensionnaires !

© Ludovic Brimbeuf

Des clients qui reviennent pour les minettes

Sandra souhaitait un endroit cosy, convivial et chaleureux, où l'on puisse partager, échanger et demander conseil.

Les chattes, elles, semblent déjà avoir trouvé leur public. « Certaines personnes viennent prendre des nouvelles de l'ensemble de l'équipe ou de certains chats en particulier, sur lesquels il y a eu des petits coups de foudre. », raconte la maîtresse des lieux, dont la boutique porte le nom bien trouvé de « C'est chat le bonheur ».

Un roman à feuilleter, une boule de poils à caresser : visiblement à Dunkerque, les coups de cœur ne sont plus seulement littéraires...