Smuckers, une chienne issue d'un sauvetage, s'était mise à gémir bien plus qu'à l'accoutumée, et sa maîtresse a voulu comprendre pourquoi. Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime , elle raconte comment un détail, présent à chaque plainte, l'a mise sur la voie.

Les premières images montraient Smuckers couchée sur un lit, une peluche tenue entre les pattes, en train de gémir. Depuis quelque temps, la chienne se montrait d'humeur changeante et se plaignait beaucoup. Face à ce comportement très émotif, sa maîtresse a donc décidé de remonter à l'origine du problème.

C'est alors qu'une constante lui est apparue. « J'ai commencé à remarquer qu'à chaque fois qu'elle gémissait, elle avait avec elle le même animal en peluche », écrit-elle dans sa vidéo. Chaque plainte de la boule de poils s'accompagnait donc du même jouet.

© @levithehuskyrescue / Instagram

Or il s'agissait d'une peluche bien particulière, puisqu'elle accompagnait Smuckers depuis le jour de son arrivée à la maison. De toutes ses peluches, c'est d'ailleurs l'unique rescapée, celle que la chienne n'avait jamais détruite !

Sa maîtresse a alors pris le doudou pour l'examiner de plus près, et la découverte ne s'est pas fait attendre. Un gros trou s'était ouvert dans le tissu.

© @levithehuskyrescue / Instagram

Quelques points de couture plus tard

Aiguille en main, elle a entrepris de recoudre la déchirure. La boule de poils, de son côté, ne l'a pas quittée d'une semelle, restant tout près jusqu'au dernier point de couture.

© @levithehuskyrescue / Instagram

La réparation terminée, la peluche était comme neuve. Quant aux gémissements qui avaient tant intrigué sa maîtresse, ils ont cessé.

« C'est une fille tellement émotive et douce », écrit-elle pour accompagner ces images. Sous la publication Instagram, qui a dépassé les 77 000 mentions J'aime, les internautes ont multiplié les émojis en forme de cœur et les mots tendres à l'adresse de la chienne.

L'info Woopets - Faut-il réparer ou remplacer un jouet abîmé ?

Voir son chien s'attacher à une peluche au point de l'emporter partout est attendrissant. Mais lorsque son jouet préféré commence à se déchirer, mieux vaut rester vigilant ! Une petite réparation peut suffire si les dégâts sont superficiels et que le jouet ne présente aucun danger. En revanche, si le rembourrage devient accessible, si des éléments sonores apparaissent ou si de petites pièces risquent de se détacher, il est préférable de retirer le jouet.

Les chiens peuvent en effet avaler accidentellement des morceaux de tissu, de mousse ou de plastique, avec un risque d'étouffement ou d'occlusion digestive. Pensez également à vérifier régulièrement l'état des coutures et des accessoires, même sur les jouets qui semblent encore en bon état.

Le bon réflexe ? Réparer lorsque c'est possible et sans risque, remplacer lorsque la sécurité de votre compagnon est en jeu. Après tout, mieux vaut une nouvelle peluche qu'une visite imprévue chez le vétérinaire !