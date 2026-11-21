Dans un quartier de Floride, aux États-Unis, les habitants ont cherché pendant près de 2 semaines à attraper Scarlet, une chienne grise à poil court abandonnée qui ne laissait personne l'approcher. Brittney Ruocco, qui l'a secourue avec l'aide d'une amie, a raconté cette histoire sur Instagram, relayée par Dog Time . Seulement, son mari et elle vivaient déjà avec 4 toutous...

Lorsqu'elle est apparue dans le quartier, Scarlet produisait encore du lait, mais aucun chiot n'a été retrouvé dans les environs. Plusieurs voisins avaient signalé sa présence dans des groupes Facebook. Dès que quelqu'un s'avançait, la chienne errante disparaissait.

Près d'un mur de briques, elle est ainsi restée à bonne distance d'une femme qui lui tendait de quoi manger. Dans sa vidéo, Brittney en plaisante : pendant les 2 semaines où tout le quartier s'efforçait de l'attraper, Scarlet était simplement en train de choisir sa future maison.

© @rescuednrowdy / Instagram

Une laisse derrière une église

C'est finalement l'amie de Brittney qui a mis un terme à cette longue partie de cache-cache, en parvenant à passer une laisse à Scarlet derrière une église.

Son amie a ensuite confié la rescapée au mari de Brittney, alors au travail, pour un bain et un repas. La chienne s'est détendue tandis qu'il lui caressait le ventre.

Tout n'était pas réglé pour autant, puisque le couple partageait déjà son foyer avec 4 chiens. Une famille des environs a alors proposé d'adopter la nouvelle venue, lui offrant la perspective d'un nouveau départ.

Un départ qui n'a pas duré

Moins d'une journée plus tard, Scarlet était de retour. En rentrant chez elle, Brittney l'a découverte à la maison, aux côtés de son mari.

Ce dernier n'a pas laissé de place au doute. « Je ne lui ferai pas ça une seconde fois. Elle est chez elle », lui a-t-il annoncé.

La vidéo s'achève sur la chienne blottie contre Brittney, sur un grand coussin, toutes 2 en pyjamas assortis, et sur une conclusion : Scarlet avait déjà choisi sa maison.

Sous la vidéo, les internautes ont accueilli ce dénouement avec des messages pleins de tendresse. Quant à Scarlet, elle suit désormais Brittney d'une pièce à l'autre et dort tout près d'elle sur le canapé.

« Ma chérie Scarlet, tu as trouvé les bonnes personnes. Tellement heureuse de te voir aimée », commente une dénommée Joann. « Merci ! J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme vous », souligne un autre utilisateur du réseau social. « C'est tellement spécial d'être l'élu. Un ami pour la vie. Merci à vous 2 d'avoir accueilli ce précieux petit compagnon. J'espère que vous partagerez de nombreuses années de bonheur et de souvenirs », ajoute une autre personne touchée par ce sauvetage.