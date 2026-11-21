Pendant 6 ans, cette chatte Scottish Fold a partagé le quotidien de personnes qui ont fini par ne plus vouloir d'elle. Déroutée et très stressée dans les premiers temps, elle a ensuite été accueillie par une nouvelle famille, et son histoire a été partagée dans une vidéo. Depuis, la minette aux oreilles pliées a bien changé !

Son histoire, relayée par le média Pet Helpful, a débuté dans un premier foyer où elle a vécu 6 ans, avant que ses humains décident de ne pas la garder, sans que la raison soit indiquée. « Après 6 ans, ses propriétaires ont décidé qu'ils ne voulaient plus d'elle. Au début, elle était déroutée et très stressée », indique le texte incrusté dans la vidéo postée sur TikTok.

À son arrivée dans son nouveau foyer, la chatte était stressée, apeurée même, d'après les mots de ses bienfaiteurs en légende de la publication.

© @marbellacatmom / TikTok

Une drôle de posture face à la caméra

Dans la vidéo, la femelle Scottish Fold, qui a depuis trouvé une nouvelle maison, s'est assise à la manière d'un humain, les pattes écartées. Ses oreilles pliées ont aussitôt attiré le regard.

Ceux qui lui ont ouvert leur porte mesurent aujourd'hui le chemin parcouru. « Elle a été la meilleure addition à notre famille. La voir passer d'apeurée et stressée à reine de la maison, c'est le meilleur sentiment », confient-ils.

Sous la publication, des internautes ont à leur tour raconté leurs propres histoires d'adoption, certains partageant justement leur vie avec un Scottish Fold. D'autres se sont élevés contre le fait de se séparer ainsi d'un animal.

« Comment ont-ils pu ? », demande un utilisateur du réseau social. « Merci de l'avoir accueillie et de lui avoir offert un foyer pour toujours. Comment peut-on décider comme ça de ne plus la vouloir ? Elle est magnifique et a l'air si heureuse », commente une dénommée Carole. « Cette chatte de 8 ans est devenue mon plus grand amour. Son ancien propriétaire ne la voulait plus… Maintenant, elle est toute ma vie », témoigne une autre personne, qui a partagé une photo de sa compagne aux pattes de velours.

Le conseil de Woopets : comment aider un chat qui change de maison à bien s'intégrer ?

Litière, gamelles d'eau et de nourriture, couchage et quelques jouets... Réunis dans un périmètre restreint du logement, ils offrent au nouvel arrivant le territoire bien à lui qu'il recherche souvent, rappelle Pet Helpful. Les présentations avec les autres animaux et les membres du foyer se font ensuite progressivement.

Avec le temps, quelques signes peuvent montrer que l'installation se passe bien : le nouveau venu se fait plus câlin, ou recherche davantage la compagnie des autres matous de la maison.