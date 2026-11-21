À Austin, au Texas, Coco, un chien craintif qui s'était échappé par son portail en décembre 2025, restait introuvable malgré la mobilisation de nombreux habitants. En octobre 2026, un canidé blessé a été recueilli au bord d'une route puis confié à l'association Austin Pets Alive!, où la vétérinaire Rachel Gordon a eu le sentiment de l'avoir déjà vu, relate The Dodo .

Ce mois-là, 9 mois après la disparition de Coco, un chien timide a été repéré par des sauveteurs au bord d'une route, où il vivait au milieu de branchages morts. Renversé par une voiture, il gardait des blessures douloureuses à la hanche et aux pattes arrière, au point de peiner à se mettre debout. Son pelage, sali par la terre, n'était plus qu'un tas de nœuds.

© Austin Pets Alive!

Conduit chez Austin Pets Alive!, le rescapé a d'abord été débarrassé de ses nœuds de poils. L'équipe a ensuite fait le nécessaire pour qu'il soit opéré, une chirurgie orthopédique devant soigner ses graves blessures.

© Austin Pets Alive!

Un air de déjà-vu

C'est là que le quadrupède a rencontré Rachel Gordon, la vétérinaire chargée de son dossier. En le voyant, elle a eu l'impression de le connaître. Le soir même, elle a consulté « Austin Lost and Found Pets », un groupe Facebook consacré aux animaux perdus, et a remonté le fil jusqu'aux publications qui concernaient un certain Coco.

Lorsque ce dernier s'était échappé, en décembre 2025, des amoureux des animaux s'étaient donné le mot un peu partout à Austin pour le ramener à sa maîtresse, Mayra. Des semaines durant, des habitants avaient déposé de la nourriture devant chez eux et publié des photos floues du chien perdu sur le groupe, sans que quiconque réussisse à l'attraper.

« Les larmes coulaient »

L'équipe a donc appelé Mayra pour lui annoncer qu'elle avait peut-être retrouvé son compagnon. Tous attendaient de savoir quand elle est arrivée à la clinique et que ses yeux ont rencontré ceux du chien.

« Il est tout de suite apparu clairement qu'il s'agissait de Coco : dès qu'elle s'est approchée en tendant la main, il a rampé vers elle et toutes ses réticences ont laissé place à une détente totale », a rapporté Austin Pets Alive!, avant d'ajouter : « Les larmes coulaient. »

© Austin Pets Alive!

Aujourd'hui, après des mois de séparation, Coco est en sécurité auprès de Mayra, qui le décrit comme « heureux, en bonne santé et enthousiaste ». Il se remet bien et retrouve, petit à petit, la capacité de marcher.

© Austin Pets Alive!

« Une joie difficile à décrire »

« Assister aux retrouvailles d'un maître avec son animal perdu est une joie difficile à décrire », a déclaré l'association. Les sauveteurs ont remercié le groupe Facebook, grâce auquel le rescapé a finalement pu rentrer chez lui.

Ils encouragent aussi les habitants à faire pucer leurs animaux, la puce électronique pouvant se révéler très utile pour identifier un compagnon égaré.