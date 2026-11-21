Annonces douteuses, faux vendeurs, animaux cédés trop tôt… Trouver un chiot ou un chaton de race est souvent le parcours du combattant. Pour vous aider à mettre la patte sur un élevage sérieux et responsable, Woopets lance NosEleveurs.fr , une plateforme qui vous met facilement en relation avec les éleveurs professionnels. Notre priorité ? Sécuriser l’acquisition d’un animal et encourager un choix réfléchi.

Maine Coon, Persan, Berger Blanc Suisse, Spitz Allemand… Quelques clics sur Internet dans l’espoir de trouver le futur compagnon de vos rêves, et vous voilà noyé sous un flot d’annonces ! Entre les photos copiées, les vendeurs injoignables ou encore les demandes de paiement suspectes, les arnaques en ligne prospèrent sur l’envie de craquer pour une adorable boule de poils.

Plus grave encore, le trafic d’animaux continue d’alimenter un marché parallèle. Chiots et chatons y sont vendus trop jeunes, sans identification (pourtant obligatoire) ni papiers, en dehors de toutes les règles qui encadrent la cession.

Et si on braque notre loupe sur les éleveurs professionnels ? Ceux qui travaillent dans les clous peinent à se démarquer au milieu de vendeurs non déclarés. Résultat ? Vous ne savez plus à qui accorder votre confiance…

NosEleveurs.fr, une solution pensée par Woopets pour sécuriser l'acquisition de chiots et de chatons auprès des éleveurs

Site frère d’Animaux.fr (plateforme dédiée à l’adoption responsable auprès des refuges et des associations), NosEleveurs.fr s’adresse à toutes celles et tous ceux qui font le choix d’accueillir un chiot ou un chaton de race adapté à son mode de vie. L’objectif ? Simplifier un parcours d’acquisition souvent complexe, tout en garantissant une démarche encadrée et responsable.

Cette nouvelle solution comporte des myriades d’atouts :

Un système de double badge : un premier badge valide les documents de l’éleveur ( Insee et DDPP ), un second sa formation (certificat ACACED ). Il s’agit d’un contrôle rigoureux des justificatifs officiels, non de visites sur le terrain.

et ), un second sa formation (certificat ). Il s’agit d’un contrôle rigoureux des justificatifs officiels, non de visites sur le terrain. Un contact direct et sécurisé : les échanges s’effectuent via une messagerie interne, sans commission. Si un lien externe, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone est partagé, une alerte de sécurité se déclenche.

Un rappel des règles de cession : un animal doit être identifié, inscrit au livre généalogique ( LOF ou LOOF ) et âgé d’au moins 8 semaines.

ou ) et âgé d’au moins 8 semaines. Un accompagnement pour les futurs propriétaires : un test vous est proposé pour dénicher la race qui vous convient, ainsi qu’une check-list pour préparer l’arrivée du nouveau membre de votre petite famille et des conseils d’experts.

Une vitrine pour valoriser le travail des éleveurs certifiés

Pour les éleveurs, l’inscription et la publication d’annonces sont gratuites, sans abonnement ni commission sur les ventes. Chacun peut y présenter son élevage, ses portées et ses reproducteurs. L’idée ? Que cet espace devienne leur mini-site de référence, un outil pour valoriser leur travail et se faire connaître.

Propulsé par notre média, le projet s’appuie sur la passion et le sérieux d’une équipe qui connaît son sujet sur le bout des pattes. Avec le lancement de cette nouvelle plateforme, Woopets prolonge son engagement déjà porté par Animaux.fr : prôner l’acquisition réfléchie et responsable d’un animal de compagnie, qui vous engage sérieusement sur plusieurs années.

Plus d’infos sur NosEleveurs.fr.