Depuis plus d'un an, un mari assurait à sa femme que leur foyer n'accueillerait plus aucun chien. Mais après la mort de leur vieux Pitbull, emporté par un cancer en septembre, leur Caniche semblait bien seul, et sa maîtresse a mis au point un plan qu'elle a gardé pour elle. Tout s'est joué dans un refuge local, face à une chienne qui était déjà sa préférée…

Il y a des refus que l'on croit définitifs. « Ce sont nos derniers chiens. Fini », répétait cet homme depuis plus d'un an, comme le raconte son épouse dans un témoignage Reddit relayé par Cheezburger. Puis, en septembre, le couple a perdu son Pitbull âgé, victime d'un cancer, et ce départ a laissé un grand vide dans la maison.

Le Caniche de la famille, désormais seul compagnon à 4 pattes du foyer, semblait accuser le coup. Ses maîtres avaient beau lui consacrer plus de temps et multiplier les promenades, rien n'y faisait : il paraissait déprimé et souffrait visiblement de la solitude.

Un plan mené dans le dos du mari

Sa maîtresse connaissait bien un refuge des environs, qu'elle soutient par des dons et où elle se rend en visite. L'équipe a accepté qu'elle vienne avec son Caniche pour quelques séances de rencontre et de jeu avec les pensionnaires. Le toutou a adoré ces sorties : chaque fois qu'il s'amusait avec certains de ses congénères, il paraissait retrouver sa joie, et 2 d'entre eux avaient nettement sa préférence.

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Son époux, lui, n'en savait absolument rien, car elle avait son idée en tête et s'était bien gardée de lui en parler. À force d'insister, et en promettant de s'occuper entièrement seule du futur arrivant, elle a fini par obtenir qu'il se montre ouvert à l'idée d'accueillir un autre chien.

Il a d'ailleurs mesuré à quel point sa femme fréquentait le refuge lorsque les bénévoles ont demandé si le Caniche était de la partie...

Elle a foncé droit sur lui

Restait une inconnue : la chienne que sa maîtresse préférait, devenue entre-temps la nouvelle camarade de jeu de son Caniche, était-elle encore là ? Elle l'était !

À peine entrée dans la pièce, elle a couru se jeter dans les bras du mari, le couvrant de coups de langue et se blottissant contre lui. Une demi-heure plus tard, le couple quittait les lieux avec elle.

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Le trajet en voiture s'est déroulé sans le moindre souci et, une fois arrivée, la nouvelle venue semblait ravie de découvrir un grand jardin clôturé, terrain tout trouvé pour ses courses folles !

Depuis, les 2 chiens ne se quittent plus : ils jouent sans arrêt et se promènent très bien ensemble. Quant à celui qui ne voulait plus entendre parler d'adoption, il adore sa protégée, qu'il chouchoute comme un bébé et gâte sans compter.

Les internautes ont accueilli cette histoire avec tendresse et humour : certains ont estimé que le mari s'était trouvé une nouvelle meilleure amie, quand d'autres ont évoqué un époux tout aussi catégorique chez eux. Pour cet homme, en tout cas, il aura suffi 30 minutes pour faire voler en éclats plus d'un an de bonnes résolutions !