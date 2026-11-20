Installée depuis moins d'un mois dans son nouvel appartement, une cheffe cuisinière a vu une chatonne se présenter sur son porche, 2 jours après avoir mis fin à une relation. Son histoire, relayée par Cheezburger , tient à une rencontre qu'elle n'avait pas prévue et à un détail du pelage de la petite visiteuse…

Il y a des rencontres que l'on ne provoque pas. Cette professionnelle des fourneaux partageait déjà son quotidien avec Cletus, une chatte calico, et estimait que celle-ci avait besoin de compagnie. Elle songeait donc à adopter un second chat, mais ignorait si le moment était bien choisi, à cause de la relation courte, quoique sérieuse, à laquelle elle venait de mettre un terme.

Une arrivée inattendue sur le porche

La séparation datait de 2 jours à peine lorsque la cuisinière s'est assise sur son porche, se demandant si elle avait fait le bon choix. C'est à cet instant qu'une petite chatte est arrivée. Sa future maîtresse y a vu aussitôt un signe : oui, sa décision était la bonne. Quand elle a raconté la scène sur Reddit, la visiteuse était apparue 5 jours plus tôt.

Restait à savoir d'où sortait cette minette. La cheffe, qui songeait justement à accueillir un autre chat, a interrogé le bureau de sa résidence, où on lui a répondu que l'animal rôdait dans les parages depuis quelques mois sans appartenir à personne.

Une employée a même plaisanté : à l'entendre, la chatte ne faisait qu'attendre l'arrivée de la nouvelle locataire !

© u/Quiet-Ambassador9624 Reddit

Little Chef, un nom tout trouvé

Le nom de la petite boule de poils, lui, n'a demandé aucune réflexion. En l'observant de côté, sa maîtresse a remarqué que son pelage donnait l'impression qu'elle portait un tablier. Little Chef : l'idée s'est imposée immédiatement, et elle tombait d'autant mieux que la cuisine est son métier.

© u/Quiet-Ambassador9624 / Reddit

Son message a suscité des félicitations et des clins d'œil au fameux système de distribution de chats, un internaute lui suggérant au passage de ne pas installer la nourriture et l'eau au même endroit.

Pour la cheffe, qui songeait à trouver de la compagnie à Cletus, cette rencontre devait arriver. « C'était vraiment écrit », a-t-elle conclu.