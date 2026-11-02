Un musicien découvre un chaton transi dehors alors qu'il joue du handpan dans sa maison (vidéo)

Il y a des rencontres qui n'attendent pas. Le 12 octobre dernier, Echo Boreal jouait du handpan dans sa maison à la campagne, au Québec, lorsqu'un coup d'œil dehors lui révéla un chaton roux pelotonné dans le froid, par un jour glacial et venteux. Son histoire, relayée par PetHelpful , commençait ainsi, sous les rafales.

Face à cette scène, la réaction du musicien a été immédiate : en quelques secondes, il a fait entrer le chaton transi pour le réchauffer. Le petit félin était complètement seul, et nul ne sait comment il avait atterri là. Lui, en tout cas, n'a visiblement rien trouvé à redire à l'idée de vivre désormais entre 4 murs.

Une question délicate pour son épouse

Le rescapé à peine réchauffé, son sauveur songeait déjà à la suite. « Comment dire à ma femme que nous avons peut-être un nouveau membre dans la famille ? », a-t-il écrit en légende de la vidéo publiée sur son compte TikTok, @echo.boreal.

Dans les commentaires, un internaute s'est amusé de cette arrivée inattendue, comme si le petit roux avait été déposé tout droit sur le pas de la porte.

Il n'a fallu que quelques jours pour connaître la suite : le musicien a alors confirmé qu'il avait choisi d'adopter le chaton, lequel s'était installé aussitôt chez son sauveur.

© @echo.boreal / TikTok

Windy, un prénom tout trouvé

Restait à faire connaissance. Les chats roux étant le plus souvent des mâles, le nouveau papa a tout de même fait vérifier le point par un vétérinaire : c'est bien un petit garçon, âgé d'un peu plus de 6 semaines. Quant à son nom, Windy ("venteux" en anglais), il rappelle le temps qu'il faisait le jour du sauvetage.

Son papa l'avait deviné : Windy semble aimer le son du handpan, et il ne s'éloigne guère de lui lorsqu'il répète ou enregistre.

© @echo.boreal / TikTok

Une chose est sûre : ce jour de grand vent a offert au musicien un petit compagnon de répétition, et à Windy un foyer bien au chaud.

L’info Woopets – Que faire quand on trouve un chaton seul dehors ?

Lorsqu’on trouve un chaton seul dehors, mieux vaut prendre le temps d’évaluer la situation avant d’intervenir. Voici les bons réflexes à adopter :

Observer à distance : sa mère est peut-être partie chercher de la nourriture et reviendra bientôt ;

Vérifier son état : s’il est blessé, très faible, froid ou en danger immédiat, contactez rapidement un vétérinaire ou une association ;

Le mettre en sécurité si nécessaire : éloignez-le de la circulation et gardez-le au chaud, surtout s’il est très jeune ;

Demander conseil à un professionnel : un vétérinaire ou une association de protection animale pourra vous guider sur la conduite à tenir ;

Ne pas lui donner de lait de vache : il peut provoquer des troubles digestifs. Un chaton très jeune a besoin d’une alimentation adaptée.

À retenir : un chaton seul n’est pas forcément abandonné. Si son état le permet, observez d’abord la situation avant de le déplacer.