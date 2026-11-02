Des sauveteurs venus pour d’autres animaux découvrent Poleng, le « chien de pierre »

Recueilli au cours d'une opération destinée à d'autres chiens, Poleng avait le pelage entièrement envahi par la gale, au point que les croûtes qui le recouvraient lui ont valu le surnom de « chien de pierre ». Son histoire, racontée par The Dodo , a connu bien des étapes avant que le canidé ne pose enfin ses valises.

Dès sa découverte, l'état du chien a frappé les personnes venues le secourir. « Au moment où nous avons vu Poleng, il était clair qu’il avait énormément souffert », explique un membre de Little Steps Matter, dont l'équipe n'avait encore jamais eu affaire à un cas semblable.

© The Dodo

Des caresses longtemps tenues à distance

L'urgence était telle qu'il a fallu l'hospitaliser sans attendre. « Son corps a été ravagé par une gale sévère, avec une peau douloureusement enflammée et d’épaisses couches de croûtes qui recouvraient tout son corps. Il semblait presque s’être transformé en pierre », a confié un sauveteur à The Dodo. Remis entre les mains d'un vétérinaire, le rescapé a alors entamé un long chemin vers la guérison.

© The Dodo

Jusque-là, le moindre contact physique lui faisait mal, si bien qu'il restait à l'écart des mains de ceux qui s'occupaient de lui. Une fois soigné, le rescapé a changé d'attitude et pris goût aux caresses de ses soignants. Le pelage de Poleng a commencé à repousser, révélant une belle robe mouchetée.

« Il vit une vie de rêve avec sa famille maintenant »

Dans les premiers temps, une famille l'a hébergé, puis il a rejoint un second foyer d'accueil. Au bout de 4 mois, des adoptants se sont manifestés pour le garder définitivement : ils avaient repéré le toutou sur les réseaux sociaux et avaient eu un coup de cœur pour lui. La responsable du refuge résume la situation : « Il vit une vie de rêve avec sa famille maintenant ».

© The Dodo

Chez le chien, la gale est une affection cutanée causée par des acariens parasites microscopiques. Selon l'espèce en cause, ces acariens creusent des galeries dans la couche superficielle de la peau ou vivent dans les follicules pileux. Comme Poleng en a fait la douloureuse expérience, cette maladie peut provoquer des lésions impressionnantes et nécessite une prise en charge vétérinaire rapide pour permettre au chien de retrouver une vie normale.