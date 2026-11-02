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Après 84 jours de cavale, cette chienne retrouve sa sœur, qui la renifle à travers la cage


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Après 84 jours de cavale, Rogue a enfin retrouvé le chemin de la sécurité : capturée grâce à une cage trappe le 31 octobre, cette chienne de 4 ans a déjoué tous les pronostics en restant en bonne santé malgré près de 3 mois passés dehors. Toutefois, ses retrouvailles les plus émouvantes l’attendaient encore : sa sœur Anna était là pour l’accueillir, dans une scène aussi inattendue que bouleversante..

Illustration : "Après 84 jours de cavale, cette chienne retrouve sa sœur, qui la renifle à travers la cage"
© Whitefish Pilot

L'histoire de Rogue, relayée par Whitefish Pilot, a commencé au Flathead County Animal Shelter, le refuge animalier du comté de Flathead à Kalispell dans l'Etat du Montana (Etats-Unis). Le 8 août, cette croisée Colley de 4 ans y avait été adoptée, mais, apeurée, elle s'était échappée de la voiture l'après-midi même et avait ensuite échappé aux personnes qui tentaient de la rattraper.

Volontaires à pied et drones déployés   

Pendant 84 jours, les recherches se sont poursuivies. Plusieurs signalements ont orienté les volontaires, qui ont parcouru à pied les secteurs concernés et fait voler des drones dans le secteur dans l'espoir de localiser précisément la fugueuse.

Parmi les nombreuses personnes mobilisées sur le terrain figurait Casey Corbett, qui héberge Anna, la sœur de Rogue, en tant que famille d'accueil. Elle a consacré des heures à marcher et à scruter les environs, au sein d'une équipe qui n'a pas renoncé.

Rogue, la gueule entrouverte, après sa capture
© Whitefish Pilot

Une cage piège sur Braig Road

Le samedi 31 octobre, Rogue a finalement été capturée dans une cage piège, installée sur Braig Road. Anna était présente, ce matin-là, quand la rescapée a été sortie du dispositif de capture. La croisée Colley a ensuite été conduite à la clinique vétérinaire Flathead Pet Emergency pour y être examinée.

D'après le compte rendu de cet examen, la chienne se trouvait dans un état relativement bon, compte tenu de ce qu'elle venait de vivre : aucune blessure ni dent cassée n'a été constatée, et son poids correspondait à celui d'un animal en bonne santé, alors qu'elle venait de passer près de 3 mois en cavale.

Un cliché particulièrement émouvant transmis au Whitefish Pilot montre Anna en train de renifler sa sœur, à peine retrouvée, à travers le grillage de la cage trappe. Le voici : 

Dans un coffre de voiture, Anna approche son museau de la cage où se trouve Rogue
© Whitefish Pilot
Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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